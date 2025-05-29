Противник вдвічі переважав у кількості: бійці полку "Скала" успішно штурмували позицію ЗС РФ (відео)

На одній з ділянок фронту бійці 424 окремого штурмового полку "Скала" штурмували ворожі позиції. Ворог вдвічі переважав їх у кількості, однак українським захисникам вдалося його здолати.

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Про це повідомили в телеграм-каналі полку і виклали відео бою.

"Момент штурму, який треба бачити", — підписали його в 425 ОШП "Скала".

На розміщеному відео видно, як двоє штурмовиків "Скали" пробралися на позиції ворога і атакували. Бліндаж росіян закидали гранатами, внаслідок чого було ліквідовано п'ятеро російських окупантів.

Згодом бійці полку влаштували засідку на двійку ворогів в антидронових плащах, а ще одного — знищили на спостережному пункті. Також десяток окупантів знищили пілоти підрозділу.

Нагадаємо, що під час штурму ССО у полон до Сил оборони потрапив росіянин, який до цього розстріляв двох полонених бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що робот евакуював тіло загиблого бійця. Під час операції наземний роботизований комплекс зазнав влучання ворожого FPV-дрона, "пережив" кілька скидів, а також наїхав на протипіхотну міну. Попри це, екіпаж виконав завдання.