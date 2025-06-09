Ровенская область подверглась самой массированной атаке россиян: в ВСУ назвали главную цель удара
В ночь с 8 на 9 июня россияне снова совершили очередную масштабную атаку на Украину. Главной целью был один из оперативных аэродромов Украины.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Всего ночью оккупанты выпустили по Украине 499 средств воздушного нападения. Украинская ПВО обезвредила 277 БпЛА и сбила 19 ракет, в том числе все Кинжалы. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Представитель Воздушных сил подтвердил, что есть попадания российских ракет и дронов, поскольку, учитывая большое количество целей, "сбить все невозможно": зафиксировано попадание в 10 локациях, падение обломков — в 17 локациях.
"Главный удар был направлен, уже, видимо, в пабликах обсуждают этот вопрос, один из оперативных аэродромов был атакован противником. Враг нанес удар различными средствами воздушных нападения этой ночью", — сказал Игнат.
О каком именно аэродроме идет речь, пока не известно.
Наконец он уточнил, что у россиян еще есть возможности атаковать Украину стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.
Атака на Ровенскую область 9 июня
Мы сообщали, что этой ночью Ривненская область подверглась самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения. Десятки "шахедов" и ракет атаковали города Дубно, Ровно. По предварительной информации, один гражданский человек пострадал.
Утром 9 июня на Ровенщине снова прогремели взрывы. Руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что гражданская инфраструктура не пострадала.