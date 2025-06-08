Связь в Украине во время атак вражескими шахедами не будут выключать, — нардеп Федиенко (фото)

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что власть пока не планирует вводить отключение мобильной связи во время вражеских атак ударными БПЛА "Шахед". Он рекомендует не вестись на "рекламные трюки СМИ и мошенников"

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Об этом он написал в своем Telegram.

Политик заявил, что "ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут".

Сообщение нардепа Федиенко (скриншот из fediienko_oleksandr/Telegram)

"Поэтому не ведется на различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников", — написал народный депутат.

Федиенко также добавил, что рекомендует украинцам оставаться "работать с вашим оператором".

Ранее сообщалось, что "Шахматы" научились атаковать по-новому. Военный обозреватель Александр Коваленко призывает изменить модель мобильных групп украинской ПВО и объясняет, как это стоило бы сделать.

Впоследствии стало известно, что украинцам могут выключать мобильную связь во время атак "Шахедов". По словам "Флеша", сейчас обсуждается возможность отключения мобильной передачи данных по траектории полета "Шахедов", чтобы полностью лишить их связи и возможности работать.