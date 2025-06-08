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Военный Фокус Российско-украинская война

Связь в Украине во время атак вражескими шахедами не будут выключать, — нардеп Федиенко (фото)

мобильная связь, шахеты, атака дронами
Фото: Getty Images | Нардеп Федиенко отрицает вероятность отключения связи во время шахедных атак

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что власть пока не планирует вводить отключение мобильной связи во время вражеских атак ударными БПЛА "Шахед". Он рекомендует не вестись на "рекламные трюки СМИ и мошенников"

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Об этом он написал в своем Telegram.

Политик заявил, что "ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут".

Сообщение нардепа Федиенко Fullscreen
Сообщение нардепа Федиенко (скриншот из fediienko_oleksandr/Telegram)

"Поэтому не ведется на различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников", — написал народный депутат.

Федиенко также добавил, что рекомендует украинцам оставаться "работать с вашим оператором".

Ранее сообщалось, что "Шахматы" научились атаковать по-новому. Военный обозреватель Александр Коваленко призывает изменить модель мобильных групп украинской ПВО и объясняет, как это стоило бы сделать.

Впоследствии стало известно, что украинцам могут выключать мобильную связь во время атак "Шахедов". По словам "Флеша", сейчас обсуждается возможность отключения мобильной передачи данных по траектории полета "Шахедов", чтобы полностью лишить их связи и возможности работать.