Зв'язок в Україні під час атак ворожими шахедами не вимикатимуть, — нардеп Федієнко (фото)

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що влада наразі не планує запроваджувати відключення мобільного зв'язку під час ворожих атак ударними БПЛА "Шахед". Він рекомендує не вестися на "рекламні трюки ЗМІ та шахраїв"

Related video

Про це він написав у своєму Telegram.

Політик заявив, що "ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть".

Допис нардепа Федієнка (скриншот з fediienko_oleksandr/Telegram)

"Тому не ведеться на різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації, та шахраїв", — написав народний депутат.

Федієнко також додав, що рекомендує українцям залишатися "працювати з вашим оператором".

Раніше повідомлялося, що "Шахеди" навчилися атакувати по-новому. Військовий оглядач Олександр Коваленко закликає змінити модель мобільних груп української ППО і пояснює, як це варто було б зробити.

Згодом стало відомо, що українцям можуть вимикати мобільний зв'язок під час атак "Шахедів". За словами "Флеша", зараз обговорюється можливість відключення мобільного передавання даних за траєкторією польоту "Шахедів", щоб повністю позбавити їх зв'язку та можливості працювати.