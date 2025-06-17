В Одессе в результате ночной атаки пострадали 13 человек, поврежден инклюзивный центр (видео)

17 июня ВС РФ массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Уже известно о 13 пострадавших в результате атаки.

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Спасатели ликвидируют последствия российской ночной атаки по Одессе, сообщили в ГСЧС Украины.

"Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра, автомобили. Возникли пожары. Сейчас известно о 13 пострадавших. Под завалами еще могут находиться люди", — отметили спасатели.

На местах происшествия работают психологи ГСЧС и Нацполиции. Работы продолжаются.

Удар по Одессе 17 июня

Около 04:30 17 июня Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы. Под ударом в Одессе оказалась гражданская инфраструктура — в городе поднялись пожары, власти сообщили о разрушениях и пострадавших. Россияне атаковали, в частности, жилые дома и учебные заведения. Мониторинговые каналы фиксировали движение по меньшей мере 18 дронов.

Враг атаковал Одессу также 10 июня. Тогда пострадал роддом и станция переливания крови. "Шахеды" попали по жилому дому и разрушили административное здание станции экстренной медицинской помощи. Стало известно о гибели 59-летнего мужчины. На месте "прилета" по станции вспыхнул пожар и были повреждены машины "скорой".

Напомним, ночью 17 июня россияне также массированно атаковали Киев "Шахедами" и ракетами различных типов. В результате ударов известно о 14 погибших.