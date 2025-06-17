В Одесі внаслідок нічної атаки постраждали 13 людей, пошкоджений інклюзивний центр (відео)

17 червня ЗС РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Уже відомо про 13 постраждалих внаслідок атаки.

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Рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки по Одесі, повідомили в ДСНС України.

"Пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, автомобілі. Виникли пожежі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Під завалами ще можуть перебувати люди", — зазначили рятувальники.

На місцях події працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Роботи тривають.

Удар по Одесі 17 червня

Близько 04:30 17 червня Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. Під ударом в Одесі опинилася цивільна інфраструктура — у місті здійнялися пожежі, влада повідомила про руйнування та постраждалих. Росіяни атакували, зокрема, житлові будинки та навчальні заклади. Моніторингові канали фіксували рух щонайменше 18 дронів.

Ворог атакував Одесу також 10 червня. Тоді постраждав пологовий будинок та станція переливання крові. "Шахеди" влучили по житловому будинку і зруйнували адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. Стало відомо про загибель 59-річного чоловіка. На місці "прильоту" по станції спалахнула пожежа й були пошкоджені машини "швидкої".

Нагадаємо, уночі 17 червня росіяни також масовано атакували Київ "Шахедами" та ракетами різних типів. Внаслідок ударів відомо про 14 загиблих.