Документи є, реальних рішень немає: так елегантно Путіна давно не посилали

Подивився список "документів", підписаних Путіним і Сі в Китаї. Що можу сказати, так елегантно Путіна давно не посилали.

Отже, що ми маємо:

Дві спільні політичні декларації. Де перша — фактично декларація підтримки Росією китайської концепції глобальної цивілізаційної ініціативи. Друга — "про подальше зміцнення всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії" — не містить жодного нового пункту, окрім питань будівництва транскордонних мостів, які... належатимуть Китаю. В іншому "сторони продовжать..."

А що ж інші 40 документів?

І тут найкумедніше.

Це 22 меморандуми і заяви.

Єдина реальна угода на рівні урядів — будівництво другої лінії залізниці Маньчжоулі–Забайкал із шириною колії 1435 мм. Для зручності постачань російських ресурсів )

Протокол між митницями про фітосанітарний контроль російських комбікормів, які поставляються на китайський ринок.

І план спільних заходів партійної школи ЦК КПК і РАНХиГС.

Важливо

Путін їде в Пекін: чого очікувати? 5 зауважень до візиту очільника Кремля в КНР

6 угод про "співпрацю" та обмін новинами між різними ЗМІ та інформагенствами.

5 угод про партнерство між університетами. Причому з боку РФ ТОПи — СПбДУ і МФТІ, з китайського — скажімо так, четвертий десяток.

Одним словом, якщо рахувати кількість документів — візит суперуспішний. Якщо читати, що саме підписали, то треба віддати належне Пекіну. З одного боку, показали Путіну місце. Але вирішили публічно, щоб це було очевидно в РФ, його поки що не принижувати. Угоди між ЗМІ вже змусили оргазмувати російські медіа (китайці можуть і контент купити, і навіть на стажування покликати) — новий друг готовий грошей підкинути. Значить візит вдалий))

Про те, що залишилося "поза" підписаними документами — завтра. Для Путіна там є невеликий позитив. Але невеликий.

Джерело

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.