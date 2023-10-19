"Люди ждут нашего сигнала": боец ГУР поделился деталями высадки в Крыму (фото)

Как рассказал боец батальона "Братство" с позывным "Музыкант", после выполнения задачи украинских спецназовцев преследовали российские военные патрульные катера, но им удалось оторваться.

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Боец добровольческого батальона "Братство" Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) рассказал американским журналистам о том, как проходила операция по высадке украинских спецназовцев в оккупированном Крыму. Интервью 18 октября опубликовано телеканалом CNN.

Как рассказал боец, маршрут был проложен по ночному морю на водных мотоциклах, т.к. их сложно заметить. Их движение отслеживается только инфракрасной камерой беспилотного аппарата, следящего с высоты. Приблизившись к берегу, они снизили скорость, чтобы остаться незаметными

На видеозаписи, сделанной после высадки, можно услышать слова: "Крым будет украинским", произнесенные одним из участников с украинским флагом в руках.

Этот оперативник известен под кодовым именем "Музыкант". Он ранее был музыкантом, но после вторжения России он стал бойцом спецназа. "Музыкант" командовал отрядом батальона "Братство", который совместно другими подразделениями ГУР осуществил высадку в Крыму в начале октября.

Шеврон батальона ГУР "Братство" Фото: CNN

"Я был на адреналине", — сказал "Музыкант" в интервью CNN, пояснив, что вся операция прошла "как в тумане". "Я понял, что побывал в Крыму, только после того, как мы вернулись на базу. Я понял, что мы выполнили колоссальную задачу".

"Музыкант" был одним из 10 бойцов батальона "Братство", участвовавших в ночном штурме полуострова в сотрудничестве с другими украинскими подразделениями — точное число бойцов до сих пор не разглашается. Они преодолели бурное море, используя скоростные катера, а затем пересели на гидроциклы, приблизившись к берегу. Затем бойцы направились к берегу, уничтожили российскую военную технику, расположенную у побережья, и успешно вернулись за несколько часов.

Военные утверждают, что их целью было не только выведение из строя части военной техники, которую Россия разместила у берега, но и передача посланий украинским гражданам на полуострове.

"Мы сделали это, чтобы поддержать наших соотечественников как в Украине, так и в оккупированном Крыму, чтобы они не утрачивали надежду на возвращение полуострова в состав нашей страны", — сказал "Музыкант".

По его словам, эта опасная и дерзкая операция долго готовилась, чтобы просчитать все возможные риски.

"В момент высадки море бушевало, волны достигали двух метров. Российские военные катера типа "Раптор" патрулировали воды. Их было четыре, каждый с экипажем из 20 военнослужащих, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и 30-мм пушками", — рассказал участник операции.

"Музыкант" рассказал, что благодаря тщательной подготовке, где каждый боец знал свою роль, им удалось достичь берегов полуострова и выполнить свою миссию.

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Операции ГУР в Крыму. От рейда Буданова до высадки на Тарханкуте

"После выполнения задачи на обратном пути нас преследовали российские военные катера, но нам удалось увернуться", — добавил он.

Все бойцы батальона "Братство" остались невредимыми и не были пойманы, но украинская военная разведка признала наличие потерь, не уточняя подробности. Относительно потерь среди российских сил информация остается скрытой.

Москва утверждает, что одного из украинских солдат, высадившихся в Крыму, они взяли в плен, и даже опубликовали видеозапись предполагаемого допроса на национальном телевидении, но отказались сообщать о своих собственных потерях.

Зачем нужна была высадка в Крыму

Плен, ранения или смерть — это риски, с которыми "Музыкант" готов столкнуться во имя выполнения миссий, которые он считает критически важными.

"Это не только моральная поддержка для наших людей в Крыму, но и важная помощь нашим войскам на передовой. Мы привлекаем внимание противника, что заставляет оккупантов перераспределить свои ресурсы и технику вдоль крымского побережья", — подчеркнул оперативник.

Дмитрий Корчинский, один из основателей подразделения "Братство", отметил, что атака на полуострове стала ключевым моментом контратаки Украины.

Фото: CNN

"Крым по-прежнему считается Россией военной крепостью. Поэтому эта операция имеет критическое значение с военно-политической точки зрения. Нельзя забывать, что Крым — украинский, и мы всегда будем действовать в этом направлении", — пояснил Корчинский.

Он отметил, что такие операции в тылу врага или на море вдохновляют украинских военных и придают им сил для продолжения сопротивления российской агрессии.

Несмотря на важность беспилотных атак и ракетных ударов по объектам России, Корчинский полагает, что присутствие украинских военных на полуострове привлекает внимание Москвы и заставляет Россию перераспределить свои силы.

"Каждый солдат, охраняющий пляж, — это солдат, который отсутствует на Запорожском направлении", — подчеркнул он.

Тем временем, "Музыкант" отметил, что до начала более масштабного наступления украинских войск на Крым еще есть время и много тяжелой работы, но на горизонте маячат новые, более дерзкие рейды.

"Мы ослабляем российские силы, уничтожая их технику и личный состав, но они становятся более бдительными. Поэтому каждая последующая миссия будет сложнее. Но меня движет уверенность, что украинцы в Крыму ждут нас. Они ждут нашего сигнала, чтобы начать борьбу против российской агрессии", – подчеркнул боец.

"Возможно, самые ранние этапы этой борьбы уже разворачиваются", — резюмировали американские журналисты.

Высадка ГУР в Крыму — что надо знать

4 октября в ГУР МО Украины сообщили, что группы бойцов подразделений "Братство" и "Стугна" успешно десантировались на крымском побережье и вступили в бой с российскими оккупантами.

В этот же день росСМИ сообщали, что ВС РФ якобы уничтожили группу украинских десантников, которые пытались прорваться на полуостров через мыс Тарханкут. Также появилась информация, что якобы один из украинских военных был взять в плен и допрошен оккупантами. По его словам, целью спецподразделений было высадиться на берегу и сделать фото на фоне украинского флага.

Перед этим в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 4 октября территория РФ подверглась массированной атаке дронов, а вблизи мыса Тарханкут на западном побережье Крыма ВС РФ вступили в бой с украинским десантом.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл подробности спецоперации. По его словам, российские оккупанты понесли тяжелые потери.