"Люди чекають нашого сигналу": боєць ГУР поділився деталями висадки в Криму (фото)

Як розповів боєць батальйону "Братство" з позивним "Музикант", після виконання завдання українських спецпризначенців переслідували російські військові патрульні катери, але їм вдалося відірватися.

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Боєць добровольчого батальйону "Братство" Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) розповів американським журналістам про те, як проходила операція з висадки українських спецпризначенців в окупованому Криму. Інтерв'ю 18 жовтня опубліковано телеканалом CNN.

Як розповів боєць, маршрут був прокладений нічним морем на водних мотоциклах, тому що їх складно помітити. Їхній рух відстежується тільки інфрачервоною камерою безпілотного апарата, що стежить із висоти. Наблизившись до берега, вони знизили швидкість, щоб залишитися непомітними

На відеозаписі, зробленому після висадки, можна почути слова: "Крим буде українським", вимовлені одним з учасників з українським прапором у руках.

Цей оперативник відомий під кодовим ім'ям "Музикант". Він раніше був музикантом, але після вторгнення Росії він став бійцем спецпризначенців. "Музикант" командував загоном батальйону "Братство", який спільно з іншими підрозділами ГУР здійснив висадку в Криму на початку жовтня.

Шеврон батальйону ГУР "Братство" Фото: CNN

"Я був на адреналіні", — сказав "Музикант" в інтерв'ю CNN, пояснивши, що вся операція пройшла "як у тумані". "Я зрозумів, що побував у Криму, тільки після того, як ми повернулися на базу. Я зрозумів, що ми виконали колосальне завдання".

"Музикант" був одним із 10 бійців батальйону "Братство", які брали участь у нічному штурмі півострова у співпраці з іншими українськими підрозділами — точна кількість бійців досі не розголошується. Вони подолали бурхливе море, використовуючи швидкісні катери, а потім пересіли на гідроцикли, наблизившись до берега. Потім бійці попрямували до берега, знищили російську військову техніку, розташовану біля узбережжя, і успішно повернулися за кілька годин.

Військові стверджують, що їхньою метою було не тільки виведення з ладу частини військової техніки, яку Росія розмістила біля берега, а й передача послань українським громадянам на півострові.

"Ми зробили це, щоб підтримати наших земляків як в Україні, так і в окупованому Криму, щоб вони не втрачали надію на повернення півострова до складу нашої країни", — сказав "Музикант".

За його словами, ця небезпечна і зухвала операція довго готувалася, щоб прорахувати всі можливі ризики.

"У момент висадки море вирувало, хвилі сягали двох метрів. Російські військові катери типу "Раптор" патрулювали води. Їх було чотири, кожен з екіпажем із 20 військовослужбовців, озброєних великокаліберними кулеметами та 30-мм гарматами", — розповів учасник операції.

"Музикант" розповів, що завдяки ретельній підготовці, де кожен боєць знав свою роль, їм вдалося досягти берегів півострова і виконати свою місію.

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Операції ГУР у Криму. Від рейду Буданова до висадки на Тарханкуті

"Після виконання завдання на зворотному шляху нас переслідували російські військові катери, але нам вдалося ухилитися", — додав він.

Усі бійці батальйону "Братство" залишилися неушкодженими й не були спіймані, але українська воєнна розвідка визнала наявність втрат, не уточнюючи подробиць. Щодо втрат серед російських сил інформація залишається прихованою.

Москва стверджує, що одного з українських солдатів, які висадилися в Криму, вони взяли в полон, і навіть опублікували відеозапис імовірного допиту на національному телебаченні, але відмовилися повідомляти про свої власні втрати.

Навіщо потрібна була висадка в Криму

Полон, поранення або смерть — це ризики, з якими "Музикант" готовий зіткнутися в ім'я виконання місій, які він вважає критично важливими.

"Це не тільки моральна підтримка для наших людей у Криму, а й важлива допомога нашим військам на передовій. Ми привертаємо увагу противника, що примушує окупантів перерозподілити свої ресурси та техніку вздовж кримського узбережжя", — наголосив оперативник.

Дмитро Корчинський, один із засновників підрозділу "Братство", зазначив, що атака на півострові стала ключовим моментом контратаки України.

Фото: CNN

"Крим, як і раніше, вважається Росією військовою фортецею. Тому ця операція має критичне значення з військово-політичної точки зору. Не можна забувати, що Крим — український, і ми завжди будемо діяти в цьому напрямку", — пояснив Корчинський.

Він зазначив, що такі операції в тилу ворога або на морі надихають українських військових і додають їм сил для продовження опору російській агресії.

Попри важливість безпілотних атак і ракетних ударів по об'єктах Росії, Корчинський вважає, що присутність українських військових на півострові привертає увагу Москви й змушує Росію перерозподілити свої сили.

"Кожен солдат, який охороняє пляж, — це солдат, який відсутній на Запорізькому напрямку", — підкреслив він.

Тим часом "Музикант" зазначив, що до початку масштабнішого наступу українських військ на Крим ще є час і багато важкої роботи, але на горизонті маячать нові, більш зухвалі рейди.

"Ми послаблюємо російські сили, знищуючи їхню техніку та особовий склад, але вони стають більш пильними. Тому кожна наступна місія буде складнішою. Але мною рухає впевненість, що українці в Криму чекають на нас. Вони чекають нашого сигналу, щоб почати боротьбу проти російської агресії", — наголосив боєць.

"Можливо, найбільш ранні етапи цієї боротьби вже розгортаються", — резюмували американські журналісти.

Висадка ГУР у Криму — що треба знати

4 жовтня в ГУР МО України повідомили, що групи бійців підрозділів "Братство" і "Стугна" успішно десантувалися на кримському узбережжі й вступили в бій із російськими окупантами.

Цього ж дня росЗМІ повідомляли, що ЗС РФ нібито знищили групу українських десантників, які намагалися прорватися на півострів через мис Тарханкут. Також з'явилася інформація, що нібито один з українських військових був узятий у полон і допитаний окупантами. За його словами, метою спецпідрозділів було висадитися на березі й зробити фото на тлі українського прапора.

Перед цим у Міноборони РФ заявили, що в ніч на 4 жовтня територія РФ зазнала масованої атаки дронів, а поблизу мису Тарханкут на західному узбережжі Криму ЗС РФ вступили в бій з українським десантом.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив подробиці спецоперації. За його словами, російські окупанти зазнали важких втрат.