Неспокійна ніч: у Шойгу повідомили про висадку десанту ЗСУ в Криму та атаку понад 30 БпЛА

Міноборони Росії стверджує, що українська ДРГ на катері та гідроциклах намагалася висадитися в районі мису Тарханкут, після чого зав'язався бій за участі прикордонників та авіації ПКС.

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В ніч проти 4 жовтня територія РФ зазнала масованої атаки дронів, а поблизу мису Тарханкут на заході Криму окупантів переполохав український десант. Про це повідомили в Міноборони РФ.

"Вночі 4 жовтня припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей було перехоплено та знищено 31 український безпілотний літальний апарат літакового типу", — йдеться в повідомленні.

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Також в російському оборонному відомстві проінформували, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки обстріляли військовий катер і 3 гідроцикли ЗСУ, які намагалися висадитися в районі мису Тарханкут.

За даними SHOT, українська ДРГ намагалася проникнути на територію Криму неподалік села Оленівка, рухаючись у бік мису Тарханкут. О другій годині ночі окупанти нібито виявили 4 об'єкти: 1 катер і 3 гідроцикли. Зав'язався бій.

Повідомляється, що було знищено близько 13 диверсантів, озброєних гвинтівками M4 та уламковими гранатами.

"З боку співробітників прикордонної служби поранених та загиблих немає. До знищення ДРГ залучалися літаки", — йдеться в повідомленні.

На момент публікації матеріалу командування ВМСУ та ГУР офіційно не коментували інформацію загарбників про спробу висадки десанту в окупованому Криму.

Нагадаємо, що у РФ заявили, що українська ДРГ нібито спробувала прорватися в Брянську область. Диверсійно-розвідувальна група складалася з десяти осіб з автоматами Калашникова.

Раніше повідомлялося, що бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади спростовують заяву голови Офісу президента України Андрія Єрмака про "взяття в полон російської ДРГ" на Запоріжжі.