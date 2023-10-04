Неспокойная ночь: у Шойгу сообщили о высадке десанта ВСУ в Крыму и атаке более 30 БпЛА

Минобороны России утверждает, что украинская ДРГ на катере и гидроциклах пыталась высадиться в районе мыса Тарханкут, после чего завязался бой с участием пограничников и авиации ВКС.

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В ночь на 4 октября территория РФ подверглась массированной атаке дронов, а вблизи мыса Тарханкут на западе Крыма оккупантов переполошил украинский десант. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сообщении.

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Также в российском оборонном ведомстве проинформировали, что в северо-западной части акватории Черного моря российские самолеты обстреляли военный катер и 3 гидроцикла ВСУ, которые пытались высадиться в районе мыса Тарханкут.

По данным SHOT, украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Крыма недалеко от села Оленевка, двигаясь в сторону мыса Тарханкут. В два часа ночи оккупанты якобы обнаружили 4 объекта: 1 катер и 3 гидроцикла. Завязался бой.

Сообщается, что было уничтожено около 13 диверсантов, вооруженных винтовками M4 и осколочными гранатами.

"Со стороны сотрудников пограничной службы раненых и погибших нет. К уничтожению ДРГ привлекались самолеты", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала командование ВМСУ и ГУР официально не комментировали информацию захватчиков о попытке высадки десанта в оккупированном Крыму.

Напомним, что в РФ заявили, что украинская ДРГ якобы попыталась прорваться в Брянскую область. Диверсионно-разведывательная группа состояла из десяти человек с автоматами Калашникова.

Ранее сообщалось, что бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады опровергают заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о "взятии в плен российской ДРГ" на Запорожье.