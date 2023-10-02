"Три попали в цель": в ГУР подтвердили атаку БпЛА на авиазавод в РФ по производству ракет Х-59

От применения таких ракет больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

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В России на авиазавод по производству ракет Х-59 наведались несколько украинских дронов. Три из четырех попали в цель. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Атака дронов ГУР состоялась 1 октября 2023 года. В результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

По подтвержденным данным украинской военной разведки 3 из 4 запущенных дронов попали в цель. Были повреждены производственные мощности военного предприятия РФ.

Ракета Х-59: что известно

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км — одна из тех, которыми воздушно-космические силы России чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. В целом Х-59 — это еще советская дозвуковая ракета, которая была создана в 70-х годах и должна была решить задачу уничтожения целей, которые были защищены зенитными ракетными комплексами средней и большей дальности.

Ракета Х-59 Овод / Авиару.рф

От применения такой ракеты больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Напомним, что ГУР провело новую уникальную операцию под названием "Барыня". Кадровый военный РФ перешел на сторону Украины.

Ранее сообщалось, что начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал секрет успешного контрнаступления Сил обороны в Харьковской области. По его словам, решающими тогда стали три фактора — "внезапность, скорость и решительность действий".