"Подмена реальности": Буданов назвал 3 решающих фактора при наступлении на Харьковщине

Спустя год после эффектных наступательных действий ВСУ в Харьковской области глава ГУР поделился новыми подробностями. Хаос со стороны российских оккупантов сыграл не последнюю роль.

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов спустя год после успешного контрнаступления на Харьковском направлении раскрыл секрет его успешности. Об этом он рассказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина", который выйдет 29 сентября.

По его словам, на успешные наступательные действия бойцов Вооруженных сил Украины год назад повлияло сразу несколько факторов. Отступление армии России было крайне стремительным и хаотичным, но вот в Минобороны РФ тогда назвали это обычной "перегруппировкой".

"Внезапность, скорость и решительность действий", — 3 основных фактора, которые по мнению главы ГУР стали решающими во время активных боевых действий в Харьковской области год назад.

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РФ потеряет ресурсы на войну: Буданов рассказал, когда это может произойти

Отдельно Кирилл Буданов рассказал о методах противника, когда он пытается оккупировать новые территории. В первую очередь Россия начинается с изменения истории, тем самым происходит "подмена реальности".

"Они начинают искусственно придумывать историю для регионов, рассказывая, что их истории не существует, она неверна. Что все это исторически русские земли, что нет там таких народов. Нам надо вернуть назад свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли одно время. Киевская Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она славная", — продолжил Кирилл Буданов.

Напомним, 18 сентября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что легкой победы не произойдет, однако и парад в Киеве Российская Федерация провести не сможет. По его словам, первая оборонительная линия оккупантов на Запорожье уже пробита, а развернутая Кремлем 25 армия не имеет обещанных ресурсов.