Затримання ворожої ДРГ на Запоріжжі: у ЗСУ не підтверджують інформацію, поширену Єрмаком, — ЗМІ

Бійці 128-ї бригади не можуть визнати правдивість поширеного в мережі відео, щоправда, визнають, що логотип на ньому — їхній.

Related video

Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади спростовують заяву голови Офісу президента України Андрія Єрмака про "взяття в полон російської ДРГ". Про це пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела у 128-й ОГШБр.

28 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі поширив відео із логотипом 128-ї ОГШБр і повідомив, що на ньому бійці цієї бригади беруть у полон російську ДРГ у формі ЗСУ.

Своєю чергою бійці вказаної бригади не можуть визнати правдивість цього відео. Вони зауважили, що логотип на відео належить їхній бригаді, але відео — ні.

На питання, чи брала у полон 128-ма бригада російську ДРГ на запорізькому напрямку, там відповіли: "Не маємо такої інформації".

Ввечері 28 вересня Андрій Єрмак без пояснень видалив допис.

Також індентичне відео 28 вересня оприлюднило Міноборони РФ, в якому йшлося про те, що в полон до росіян здалися українські військові на Запорізькому напряямку.

Нагадаємо, що 28 вересня бійці "Азова" повідомили, що захопили російських військовослужбовців під час атаки на ворожі позиції. Серед полонених виявився командир одного з військових підрозділів окупантів.