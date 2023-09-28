Вдалий штурм: бійці "Азова" взяли в полон командира ЗС РФ (відео)

За словами "азовців", вони надали допомогу пораненим. Усім іншим бранцям наші захисники забезпечили належні умови утримання в нашій державі.

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Українські військові з бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" захопили російських військовослужбовців під час атаки на ворожі позиції. Серед полонених виявився командир одного з військових підрозділів окупантів. Про це повідомили представники "Азова" в Telegram.

Крім цього, бійці з бригади "Азов" також надали допомогу пораненим. Усім іншим бранцям було забезпечено відповідні умови утримання в межах нашої країни.

"Азовці" повідомили, що під час атак на ворожі позиції бійці 1-го і 2-го батальйонів 12-ї бригади спеціального призначення захопили чотирьох військовослужбовців із російської армії в полон.

"Серед полонених: командир відділення 228 мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z", — сказали військові.

Боці наголосили, що надали повну медичну допомогу всім пораненим російським військовослужбовцям і забезпечили їх гідними умовами утримання. У найближчому майбутньому цих окупантів передадуть відповідним відомствам, щоб їх можна було використати як частину обмінного фонду для звільнення наших захисників, які перебувають у полоні в російських збройних сил.

Нагадаємо, що під час зачистки останньої вулиці у звільненій 17 вересня Кліщіївці прикордонники "Сталевого кордону" Гвардії наступу взяли в полон пораненого військовослужбовця РФ.

Бійці 47 Окремої механізованої бригади показали, як взяли в полон військових Збройних сил Російської Федерації під час штурмових дій на Мелітопольському напрямку.