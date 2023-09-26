"Міць": підрозділ ССО Азов Харків поповнився рекрутами та увійшов до складу бригади ЗСУ

Бійці вважають, що боротьба у складі бригади дає змогу виконувати більш масштабні бойові завдання, а їхній досвід у розвід-диверсійній діяльності дозволить знищити більше ворогів.

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ССО АЗОВ Харків зростає та стає 97-м окремим механізованим батальйоном у складі 60-ої Окремої механізованої Інгулецької бригади. Про це повідомили 26 вересня у Telegram підрозділу.

Бійці наголосили, що триває процес вдосконалення. АЗОВ підлаштовується під реалії війни, тому було ухвалене рішення стати 97-м окремим механізованим батальйоном 60 ОмБр.

Це збільшує, як вважають захисники, можливості та бойову міць. На їхню думку, боротьба у складі бригади дає змогу виконувати більш масштабні бойові завдання. Запорука успіху – досвід у розвід-диверсійній діяльності та невпинна мотивація. Мета військових – знищити російських окупантів, помститись за всі скоєні злочини та забезпечити мирне майбутнє України.

"Ми не зупинимось до остаточної перемоги! Дев'ять сім — незламна воля, непохитна міць! Разом до перемоги!" – йдеться у дописі.

Telegram/97-й окремий механізований батальйон 60 ОмБр

Колишній боєць полку АЗОВ та командир спецпідрозділу ГУР МОУ Kraken Костянтин Немічев у Telegram підтвердив інформацію щодо змін у харківському підрозділі азовців.

60-та окрема піхотна бригада ЗСУ

60-та окрема піхотна бригада – військове формування Корпусу резерву Збройних Сил України. Більшість її військовослужбовців загартовані у боях із російськими загарбниками.

У квітні 2022 року підрозділ звільнив 11 населених пунктів у Херсонській області. Бригада діяла в складі Угруповання військ "Південь".

Бригаді присвоєно почесне найменування "Інгулецька" 24 серпня 2022 року.

Нагадаємо, Олександр Іванцов, український військовослужбовець на псевдо "Схід", 25 вересня розповів, як йому вдалося не опинитися у російському полоні. Він єдиний з захисників "Азовсталі", хто вийшов до території, яка була під контрелем українських військ. Боєць тиждень ховався під землею й подолав 200 км окупованих територій, але не здався в полон російським загарбникам.