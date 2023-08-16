СБУ показала морские дроны SeaBaby, которыми атаковала корабли РФ и Крымский мост (фото, видео)

Дроны, которые становятся сюрпризом для врага, создают на подземном производстве. Над их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

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Морские надводные дроны, которые успешно атаковали Крымский мост и повредили российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", являются уникальной технической разработкой СБУ. Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк.

"Морские надводные дроны — уникальная разработка СБУ. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, отдельные — "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер "SIG"", — сказал он.

По словам Василия Малюка, к разработке не причастна ни одна частная компания, а над изготовлением дронов непосредственно работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. Дроны изготавливают в подземном производстве.

"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", — подчеркнул Василий Малюк.

Фото: пресс-служба СБУ

Он рассказал, что именно СБУ инициировала и реализовала совместно с ВМС ВСУ спецоперации по атаке на российские корабли и Крымский мост.

"Мы подходим взвешенно к каждой спецоперации на море. По сути, 7 раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно. Жжем врага прямо в сердце", — отметил руководитель СБУ.

Дроны, которые повредили Керченский мост, назвали SeaBaby, то есть "Морской малыш". Они оборудованы боевой частью 850 кг.

Десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG" атаковали двумя отдельными надводными дронами. Боевая часть каждого из них составляла — 450 кг.

Василий Малюк отметил, что все вышеназванные цели были вполне законными согласно украинскому законодательству и нормам международного права, а западные партнеры не участвуют в таких операциях, хотя за ними следят и перенимают опыт.

Напомним, что СБУ применила экспериментальный морской дрон для атаки на Крымский мост. Украина использовала дрон "Морской младенец", который разрабатывался много месяцев.

Рано утром 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. В результате разрушений в районе 145 опоры возникла огромная пробка, движение по мосту остановили.