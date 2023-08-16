СБУ показала морські дрони SeaBaby, якими атакувала кораблі РФ та Кримський міст (фото, відео)

Дрони, які стають сюрпризом для ворога, створюють на підземному виробництві. Над їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтівці.

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Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст та пошкодили російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG", є унікальною технічною розробкою СБУ. Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк.

"Морські надводні дрони — унікальна розробка СБУ. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі — "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер "SIG"", — сказав він.

Зі слів Василя Малюка, до розробки не причетна жодна приватна компанія, а над виготовленням дронів безпосередньо працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтівці. Дрони виготовляють у підземному виробництві.

"Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", — підкреслив Василь Малюк.

Фото: пресслужба СБУ

Він розповів, що саме СБУ ініціювала та реалізувала спільно з ВМС ЗСУ спецоперації щодо атаки на російські кораблі та Кримський міст.

"Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, 7 разів відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце", — зазначив керівник СБУ.

Дрони, які пошкодили Керченський міст, назвали SeaBaby, тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG" атакували двома окремими надводними дронами. Бойова частина кожного з них складала — 450 кг.

Василь Малюк зауважив, що усі вищеназвані цілі були цілком законними згідно з українським законодавством та нормами міжнародного права, а західні партнери не беруть участі у таких операціях, хоча за ними стежать і переймають досвід.

Нагадаємо, що СБУ застосувала експериментальний морський дрон для атаки на Кримський міст. Україна використала дрон "Морський малюк", який розроблявся багато місяців.

Рано-вранці 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. Унаслідок руйнувань у районі 145 опори виникли величезні затори, рух по мосту зупинили.