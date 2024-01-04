На узбережжі Криму виявили морський дрон з вибухівкою – росЗМІ (фото)

За інформацією російських медіа, у морському безпілотному катері може бути 500 кілограмів вибухівки. Офіційно знахідку не коментували ні в Міноборони РФ, ні в окупаційній владі Криму.

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У тимчасово окупованому Криму на узбережжі виявили морський дрон. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

У медіа пишуть, що на борту безпілотного катера може бути 500 кілограмів вибухівки. Виявили його у четвер, 4 січня, на території бази відпочинку "Уют" біля міста Саки.

Фото: Google Maps

Зазначається, що місце, де виявили морський дрон, оточено правоохоронними органами. Також Telegram-канали опублікували фото виявленого безпілотного катера. Російські медіа пишуть, що він український та зазвичай у них є вибухівка, для начебто здійснення терористичних атак.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Зазначимо, що на момент написання новини у Міністерстві оборони Росії та окупаційній владі Криму не публікували заяв відносно знайденого морського дрона.

Нагадаємо, на початку грудня у соцмережах повідомляли, що на тимчасово окупованому півострові місцеві мешканці виявили морський дрон ЗСУ з вибухівкою. Його помітили за чотири кілометри від приватних будинків. Повідомлялося, що він імовірно був знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби.

Це вже не перший випадок, коли окупанти повідомляють про знайдені морські дрони. Ще один морський БПЛА був виявлений у Криму наприкінці листопада на західному узбережжі. Зокрема, він не мав зовнішніх пошкоджень.