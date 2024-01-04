Нацелены на флот РФ: ГУР имеет десятки морских дронов на секретной военной базе (видео)

Чтобы уничтожить мощный российский корабль, использовали до 100 беспилотников, рассказал боец ГУР. Пока длилась спецоперация, разведчики провели без сна около трех суток.

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Разведчики ГУР Минобороны имеют секретную базу, на которой держат стаю морских дронов, готовых к атаке по кораблям ЧФ РФ. Некоторые из этих безэкипажных устройств еще дорабатываются, некоторые — способны ударить по россиянам в любой момент. Среди их трофеев — разведывательное военное судно 4 класса. Об особенностях проведения спецопераций по флоту РФ в Черном море говорится в репортаже проекта "Донбасс Реалии" для "Радио Свобода".

Журналисты проекта пообщались с разведчиком, который имеет позывной "13-ый" — имени и лица бойца не показали. Военный показал модели, которые уже прошли испытания в реальных боевых условиях и доказали "свое право на существование на 100%". По его словам, есть и другие модели, но он их "не будет афишировать".

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В Крыму на берегу нашли украинский неповрежденный морской дрон Magura V5 (фото)

Чтобы поразить российскую цель в Черном море, тщательно продумывают все аспекты спецоперации, рассказал военный. Нужно учитывать, что до цели приходится преодолевать большую дистанцию. Это учитывают в тактике нападения — кроме основной цели, есть еще две-три запасных.

Продолжительность каждой операции от одних до трех суток. Все это время "личный состав находится без сна", отметил военный.

Одна из целей, уничтоженных морскими дронами ГУР — это разведывательный корабль 4 класса "Иван Хурс" (взорвали в мае 2023 года). Чтобы уничтожить морское судно подобного масштаба, бойцы использовали "100 бортов". "Тринадцатый" отметил, что такое количество устройств для атаки — оправдано. По его мнению, "это эффективно и будет окупаться".

"Это все очень большие расходы для государства-агрессора, когда мы даже не топим, а просто поражаем. После этого корабль становится на 2-3 месяца на ремонт — это большие расходы для РФ".

Боец ГУР перечислил, какой ущерб наносят Силы обороны россиянам благодаря морским дронам.

Во-первых, враг потерял возможность свободно двигаться по Черному морю.

Во-вторых, россияне существенно усилили меры безопасности.

В-третьих, увеличилась нагрузка на личный состав, который должен следить за угрозами с моря.

В-четвертых, РФ тратит деньги на "дооборудование кораблей дополнительными огневыми средствами".

На видео, подготовленном журналистами, можно увидеть изображения, снятые "глазами" морского дрона за мгновение до попадания по российскому кораблю. Также есть кадры, на которых видны попытки россиян попасть по верткому морскому судну. Журналисты зафиксировали шеренгу безэкипажных морских аппаратов ГУР, готовых к выходу. Можно насчитать около десяти таких аппаратов.

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, украинские спецслужбы ранее рассказывали об удачных спецоперациях по военным базам и кораблям ВС РФ в Черном море и на побережье Крыма. В частности, об этом говорилось в интервью главы СБУ Василия Малюка. По словам военного, дроны использовали для ударов по Крымскому мосту и по десантному кораблю ЧФ РФ в Новороссийске.

Украинские медиа показывали украинские морские дроны, нацеленные на оккупированный Крым. Среди устройств, готовых к работе, — модели Sea Baby, "Магура V5" и "Козак Мамай".

Напоминаем, 4 января российские СМИ показали морской беспилотник со взрывчаткой, который обнаружили на берегу Крыма. Между тем OSINT-расследователь объяснил, какую систему защиты от украинских дронов создали россияне на полуострове.