Фрегат, ракетоносець і тральщик: Росія ввела в дію відразу три кораблі (фото)

Як заявив Володимир Путін, фрегат "Адмирал Головко" поповнить Північний флот, а ракетний корабель "Наро-Фоминск" і тральщик "Лев Чернавин" увійдуть до складу Балтійського флоту Росії.

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У Санкт-Петербурзі 25 грудня на суднобудівному заводі "Северная верфь" відбулася церемонія підйому прапорів на трьох нових кораблях ВМФ Росії — до ладу було введено фрегат "Адмирал Головко" проєкту 22350, малий ракетний корабель "Наро-Фоминск" проєкту 21631 "Буян-М" і тральщик "Лев Чернавин" проєкту 12700 "Александрит". Про це повідомила пресслужба Кремля.

На церемонії були присутні президент РФ Володимир Путін, міністр оборони Сергія Шойгу, міністр промисловості Денис Мантуров та інші військові й чиновники. Глава Кремля під час заходу заявив, що ці кораблі нібито запущено в серію.

"Відповідно до Морської доктрини ми продовжуємо серійне виробництво і планове постачання сучасних кораблів у ВМФ", — сказав Путін.

За його словами, фрегат "Адмирал Головко" поповнить склад Північного флоту, а ракетний корабель "Наро-Фоминск" і тральщик "Лев Чернавин" увійдуть до складу Балтійського флоту Росії.

Що відомо про кораблі

Російські джерела стверджують, що фрегат "Адмирал Головко" проєкту 22350 має водотоннажність 5400 т, при цьому його довжина становить 135 м, ширина — 16 м.

Корабель позиціонується російськими пропагандистами як зразок імпортозаміщення. Він оснащений газотурбінною установкою (ГТУ) вітчизняної розробки М90ФР максимальною потужністю 27,5 тис. к. с., дизелем 10Д49 потужністю 5,2 тис. к. с., який дає змогу розвивати швидкість до 29 вузлів (53 км/год). Автономність фрегата — в межах 30 діб, а дальність ходу становить 4500 миль.

Головним озброєнням корабля є керовані ракети "Калибр". Екіпаж — 170 осіб.

Корабель призначений для ведення бойових дій на далеких морських рубежах проти надводної та підводної флотилії супротивника, відбиття атак з повітря як поодинці, так і в складі бойового з'єднання.

Фрегат "Адмирал Головко"

Малий ракетний корабель (МРК) "Наро-Фоминск" — це одинадцятий за рахунком корабель проєкту "Буян-М". Водотоннажність становить 949 т, довжина — 75 м, а ширина становить 11 м.

Корабель розвиває швидкість до 25 вузлів (46 км/год), при цьому дальність плавання досягає 2500 миль. Екіпаж — 52 людини.

МРК озброєний ракетами "Калибр", 100-мм артилерійською установкою А-190, турельною установкою "Гибка" для пуску зенітних ракет "Игла" і зенітним артилерійським комплексом АК-630-2 "Дуэт".

Малий ракетний корабель "Наро-Фоминск"

Тральщик проекту 12700 "Лев Чернавин" призначений для пошуку мін. Розробники стверджують, що корабель має корпус із монолітного склопластику, що нібито підвищує більшу живучість корабля під час виконання бойових завдань. При цьому маса корпусу помітно нижча порівняно з кораблями з маломагнітної сталі.

Корабель може застосовувати різні види тралів, а також телекеровані й автономні безлюдні підводні апарати.

Водотоннажність корабля становить близько 890 т, довжина — 62 м, екіпаж — 44 людини.

Тральщик "Лев Чернавин"

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