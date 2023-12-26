Фрегат, ракетоносец и тральщик: Россия ввела в строй сразу три корабля (фото)

Как заявил Владимир Путин, фрегат "Адмирал Головко" пополнит Северный флот, а ракетный корабль "Наро-Фоминск" и тральщик "Лев Чернавин" войдут в состав Балтийского флота России.

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В Санкт-Петербурге 25 декабря на судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась церемония подъема флагов на трех новых кораблях ВМФ России — в строй были введены фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350, малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" и тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергея Шойгу, министр промышленности Денис Мантуров и другие военные и чиновники. Глава Кремля во время мероприятия заявил, что данные корабли якобы запущены в серию.

"В соответствии с Морской доктриной мы продолжаем серийное производство и плановые поставки современных кораблей в ВМФ", — сказал Путин.

По его словам фрегат "Адмирал Головко" пополнит состав Северного флота, а ракетный корабль "Наро-Фоминск" и тральщик "Лев Чернавин" войдут в состав Балтийского флота России.

Что известно о кораблях

Российские источники утверждают, что фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 имеет водоизмещение 5400 т, при этом его длина составляет 135 м, ширина – 16 м.

Корабль позиционируется российскими пропагандистами как образец импортозамещения. Он оснащен газотурбинной установкой (ГТУ) отечественной разработки М90ФР максимальной мощностью 27,5 тыс. л.с., дизелем 10Д49 мощностью 5,2 тыс. л.с, который позволяет развивать скорость до 29 узлов (53 км/ч). Автономность фрегата — в пределах 30 суток, а дальность хода составляет 4500 миль.

Главным вооружением корабля являются управляемые ракеты "Калибр". Экипаж — 170 человек

Корабль предназначен для ведения боевых действий на дальних морских рубежах против надводной и подводной флотилии противника, отражения атак с воздуха как в одиночку, так и в составе боевого соединения.

Фрегат "Адмирал Головко"

Малый ракетный корабль (МРК) "Наро-Фоминск" – это одиннадцатый по счету корабль проекта "Буян-М". Водоизмещение составляет 949 т, длина — 75 м, а ширина составляет 11 м.

Корабль развивает скорость до 25 узлов (46 км/ч), при этом дальность плавания достигает 2500 миль. Экипаж – 52 человека.

МРК вооружен ракетами "Калибр", 100-мм артиллерийской установкой А-190, турельной установкой "Гибка" для пуска зенитных ракет "Игла" и зенитным артиллерийским комплексом АК-630-2 "Дуэт".

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск"

Тральщик проекта 12700 "Лев Чернавин" предназначен для поиска мин. Разработчики утверждают, что корабль имеет корпус из монолитного стеклопластика, что якобы повышает большую живучесть корабля при выполнении боевых задач. При этом масса корпуса заметно ниже по сравнению с кораблями из маломагнитной стали.

Корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Водоизмещение корабля составляет порядка 890 т, длина – 62 м, экипаж — 44 человека.

Тральщик "Лев Чернавин"

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