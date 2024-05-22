В Хмельницком суд вынес первые решения по мобилизации осужденных

Хмельницкий горрайонный суд разрешил двум осужденным за кражи проходить военную службу по контракту. На очереди еще 50 таких ходатайств.

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Хмельницкий горрайонный суд 21 мая начал рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины, об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В Хмельницкий горрайонный суд 21 мая поступило два представления из ГУ "Хмельницкий следственный изолятор". Они рассматривались в открытом дистанционном судебном заседании в режиме видеоконференции.

Оба осужденных захотели проходить военную службу по контракту.

Добровольцы — мужчины 2000-го и 1981 годов рождения. Один из Хмельницкого района, другой — из Красиловского района области. Оба были осуждены за кражи перед полномасштабной войной, в октябре и ноябре 2022 года, соответственно на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев.

В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них теперь обязанностей.

Ходатайство каждого отдельно осужденного поддержали прокурор и представитель ГУ "Хмельницкий следственный изолятор". Эти ходатайства суд удовлетворил и обязал "Хмельницкий следственный изолятор" безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту.

Мужчин привезут в Хмельницкий ТЦК и передадут в подразделения Национальной гвардии Украины.

Суд также постановил установить над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, в которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений — запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Несмотря на то, что каждое из постановлений подлежит немедленному исполнению, на них может быть подана жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение 7 дней со дня его объявления, а лицом, находящимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии постановления.

Сегодня, 22 мая, Хмельницкий горрайонный суд проводит рассмотрение в открытых дистанционных судебных заседаниях еще 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы. Уже от ГУ "Райкивецкая исправительная колония (№78)".

Напомним, Владимир Зеленский 17 мая подписал Закон 3687-IX (законопроект 11079-1) о мобилизации осужденных. В соответствии с изменениями Уголовный кодекс дополнили двумя новыми статьями 81-1 и 336-2. В частности, статья 81-1 предусматривает, что во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.