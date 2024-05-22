У Хмельницькому суд виніс перші ухвали стосовно мобілізації засуджених

Хмельницький міськрайонний суд дозволив двом засудженим за крадіжки проходити військову службу за контрактом. На черзі ще 50 таких клопотань.

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Хмельницький міськрайонний суд 21 травня розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби. Про це повідомила пресслужба суду.

У Хмельницький міськрайонний суд 21 травня надійшло два подання з ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор". Вони розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Обоє засуджених захотіли проходити військову службу за контрактом.

Добровольці — чоловіки 2000-го та 1981 років народження. Один із Хмельницького району, інший — із Красилівського району області. Обидва були засуджені за крадіжки перед повномасштабною війною, в жовтні та листопаді 2022 року, відповідно на 4 роки й 9 місяців та на 5 років і 5 місяців.

У тексті ухвал ідеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

Клопотання кожного окремо засудженого підтримали прокурор і представник ДУ "Хмельницький слідчий ізолятор". Ці клопотання суд задовольнив і зобов’язав Хмельницький слідчий ізолятор невідкладно, але не пізніше ніж за 24 години після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом.

Чоловіків привезуть до Хмельницького ТЦК та передадуть до підрозділів Національної гвардії України.

Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд здійснюватимуть командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень — заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Попри те, що кожна з ухвал підлягає негайному виконанню, на них може бути подана скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом 7 днів із дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, за той же строк із моменту отримання копії ухвали.

Сьогодні, 22 травня, Хмельницький міськрайонний суд проводить розгляд у відкритих дистанційних судових засіданнях ще 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби. Уже від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)".

Нагадаємо, Володимир Зеленський 17 травня підписав Закон 3687-IX (законопроєкт 11079-1) про мобілізацію засуджених. Відповідно до змін Кримінальний кодекс доповнили двома новими статтями 81-1 і 336-2. Зокрема, стаття 81-1 передбачає, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, судом може бути застосовано умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.