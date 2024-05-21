Более 3 тысяч: в Минюсте рассказали о количестве осужденных, которые согласились мобилизоваться

По мнению заместителя министра юстиции, в реальности можно говорить лишь о 4-5 тысячах мотивированных людей, у которых есть желание освободиться досрочно.

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17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает возможность мобилизоваться в ряды Вооруженных сил некоторым категориям осужденных и уже поступило более 3 тысяч заявлений от заключенных граждан. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, только время покажет, сколько заключенных на самом деле готовы присоединиться к ВСУ, ведь желание осужденного заключить контракт с Вооруженными силами и получить условно-досрочное освобождение является определяющим.

Сейчас уже более 3000 заключенных написали соответствующие заявления, проходят военно-врачебные комиссии и знакомятся с командирами.

"А дальше материалы передаются в суд", — рассказала заместитель министра.

Впрочем, не все категории осужденных смогут воспользоваться возможностью мобилизоваться, ведь такого права не предусмотрено для тех, кого осудили за тяжкие преступления, среди которых убийство двух или более людей, преступления на сексуальной почве, связанные с посягательством на жизнь правоохранителей и тому подобное. Кроме того, осужденных, которые имеют ВИЧ, туберкулез или гепатиты исключили из списка "добровольцев".

"Это делалось для того, чтобы обезопасить военных от лишних проблем с категорией осужденных, которые не готовы помогать Вооруженным силам Украины", — отметила Елена Высоцкая.

Служить осужденные будут под руководством кадровых военных и мнение каждого командира будет определяющим при утверждении кандидатур потенциальных "новобранцев".

В то же время Минюст определял потенциал осужденных, которых можно мобилизовать, в 20 тысяч человек, но, по словам Елены Высоцкой, это очень "теоретические" показатели. Реально можно говорить лишь о 4-5 тысячах мотивированных людей, у которых есть желание освободиться досрочно и помочь Вооруженным силам Украины.

Ранее Фокус писал, что, по мнению члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии, потенциально в Силы обороны могут мобилизовать от 15 до 20 тысяч украинских заключенных.

Напомним, что осужденные украинцы, мобилизованные в ряды Вооруженных сил, будут служить в специальных подразделениях.