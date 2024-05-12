Мобилизация заключенных в ВСУ: в Минобороны рассказали, кому разрешат служить в армии

Попасть узникам в ряды Вооруженных сил не так просто: многое зависит от составов их преступлений, заключений медкомиссий и желания командиров принять их в подразделения. Убийц и насильников обещают не брать.

Related video

Осужденные украинцы, мобилизованные в ряды Вооруженных сил, будут служить в специальных подразделениях. Решение о службе в армии зависит не только от заключенного, заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Многое зависит от составов преступлений, заключений военно-врачебных комиссий, решений суда и готовности командиров принять узников в подразделения, заметил спикер министерства.

Постановление об условно-досрочном освобождении заключенного принимает суд. Мобилизационные ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных за такие преступления:

против основ безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более людей, убийство с особой жестокостью, либо сопряженное с сексуальным насилием;

против половой свободы и неприкосновенности;

связанные с терроризмом;

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;

особо тяжкие коррупционные преступления.

"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд… Закон вступит в силу после подписания президентом и на следующий день после его официального опубликования", — заключил Лазуткин.

Напомним, с 18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. В Минобороны уже анонсировали изменение подхода к войне.

Фокус ранее подробно описывал, с какими заболеваниями украинцев могут отправить на фронт. C онкологией в ремиссии и бессимптомным ВИЧ человека признают годным.