Понад 3 тисячі: в Мін'юсті розповіли про кількість засуджених, які погодилися мобілізуватися

На думку заступниці міністра юстиції, у реальності можна говорити лише про 4-5 тисяч вмотивованих людей, у яких є бажання звільнитися достроково.

Related video

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає можливість мобілізуватися до лав Збройних сил деяким категоріям засуджених й вже надійшло понад 3 тисячі заяв від ув'язнених громадян. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, лише час покаже, скільки ув’язнених насправді готові приєднатися до ЗСУ, адже бажання засудженого укласти контракт зі Збройними силами та отримати умовно-дострокове звільнення є визначальним.

Наразі вже понад 3000 ув’язнених написали відповідні заяви й проходять військово-лікарські комісії та знайомляться із командирами.

"А далі матеріали передаються до суду", – розповіла заступниця міністра.

Утім, не всі категорії засуджених зможуть скористатися можливістю мобілізуватися, адже такого права не передбачено для тих, кого засудили за тяжкі злочини, серед яких вбивство двох або більше людей, злочини на сексуальному ґрунті, які пов’язані із посяганням на життя правоохоронців тощо. Крім того, засуджених, які мають ВІЛ, туберкульоз чи гепатити виключили зі списку "добровольців".

"Це робилося для того, щоб убезпечити військових від зайвих проблем із категорією засуджених, які не готові допомагати Збройним силам України", – наголосила Олена Висоцька.

Служитимуть засуджені під керівництвом кадрових військових й думка кожного командира буде визначальною щодо затвердження кандидатур потенційних "новобранців".

Водночас Мін’юст визначав потенціал засуджених, яких можна мобілізувати, у 20 тисяч осіб, але, за словами Олени Висоцької, це дуже "теоретичні" показники. Реально можна говорити лише про 4-5 тисяч вмотивованих людей, у яких є бажання звільнитися достроково та допомогти Збройним силам України.

Раніше Фокус писав, що, на думку члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії, потенційно до Сил оборони можуть мобілізувати від 15 до 20 тисяч українських ув'язнених.

Нагадаємо, що засуджені українці, мобілізовані до лав Збройних сил, служитимуть у спеціальних підрозділах.