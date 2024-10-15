В Украине заключенным предлагают разрешить выезды из колоний: кого это будет касаться

Проект устанавливает четкий перечень условий и сроки, в течение которых осужденный может отлучиться за пределы колонии, пишет Тарас Мельничук.

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В Украине предлагают разрешить заключенным выезжать из колоний. Однако это может быть только при определенных условиях и ненадолго, рассказал в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что правительством одобрен проект о внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 года. Им предлагается разрешить кратковременные выезды:

в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающей жизни больного;

осужденным, содержащимся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания;

осужденных, содержащихся в участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания;

осужденным, которые держатся в участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях

В законопроекте предлагается разрешить выезжать за пределы колонии на территории Украины (кроме оккупированной) на срок не более семи суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины (кроме временно оккупированной) на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Законопроектом также предусматриваются случаи, когда осужденные могут переезжать к месту назначения и в обратном направлении самостоятельно и случаи, когда они охраняются стражами колонии. Расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, оплачивают осужденные, их родственники или другие лица.

Отметим, что по информации NGL.media по состоянию на 13 июля более 13% заключенных из общего количества осужденных граждан Украины вышли на свободу и присоединились к рядам ВСУ. Большинство из них мобилизовались в первые недели после вступления в силу закона.

Позже, 10 августа, украинский военный с позывным "Алекс" сообщал, что в наступлении в Курской области участвовали бывшие осужденные. Они хорошо проявляли себя в боях с россиянами.