В Україні в'язням пропонують дозволити виїзди з колоній: кого це буде стосуватися

Проєкт встановлює чіткий перелік умов та строки, протягом яких засуджений може відлучитись за межі колонії, пише Тарас Мельничук.

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В Україні пропонують дозволити в'язням виїжджати з колоній. Однак це може бути лише за певних умов і ненадовго, розповів в Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що урядом схвалений проєкт щодо внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року. Ним пропонується дозволити короткочасні виїзди:

у випадку смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого;

засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання;

засуджених, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання;

засудженим, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях

В законопроєкті пропонується дозволити виїжджати за межі колонії на території України (крім окупованої) на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на території України (крім тимчасово окупованої) на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Законопроєкт також передбачаються випадки, коли засуджені можуть переїжджати до місця призначення й у зворотному напрямку самостійно та випадки, коли вони охороняються вартами колонії. Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їхні родичі або інші особи.

Зазначимо, що за інформацією NGL.media станом на 13 липня понад 13% в'язнів із загальної кількості засуджених громадян України вийшли на волю та долучились до лав ЗСУ. Більшість з них мобілізувались в перші тижні після набуття чинності закону.

Пізніше, 10 серпня, український військовий із позивним "Алекс" повідомляв, що у наступі в Курській області брали участь колишні засуджені. Вони гарно проявляли себе у боях із росіянами.