В Україні дозволили мобілізуватись півсотні засуджених, які сиділи у виправній колонії

Засуджених доставлять у ТЦК, де вони підпишуть контракти та звідки будуть відправлені у військові частини. Протягом року командири будуть відповідальні за нагляд над ними.

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Суд дозволив мобілізацію в Україні 50 засудженим, що відбувають покарання у Райковецькій виправній колонії. Деталями 23 травня поділилась пресслужба Хмельницького міськрайонного суду.

Мобілізація засуджених: усі — добровольці

22 травня суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які виявили бажання проходити військову службу. Судді під час розгляду у форматі відеоконференцій могли поспілкуватись з засудженими.

Зазначається, що після того, як засудженим розповіли про таку можливість, значна їх кількість написала відповідні заяви. Суд підтвердив, що скористатись таким правом українці вирішили добровільно.

"Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена", — передала пресслужба.

Однак у колонії залишаються ще багато засуджених, які не забажали мобілізації.

Мобілізація засуджених: що відомо про них відомо

За даними суду, переважна кількість добровольців — молоді чоловіки. Вони здебільшого були покарані за майнові злочини, а саме — крадіжки. Засуджені розповіли суддям, що спеціальних навичок для служби у ЗСУ не мають, але готові швидко вчитись.

Також багато засуджених вказали, що додатковою мотивацією до мобілізації для них стала втрата рідних і близьких на фронті. Тепер бійці Нацгвардії доставлять добровольців у ТЦК, де вони укладуть контракти й будуть направлені у військові частини.

Мобілізація засуджених: за добровольцями наглядатимуть

За мобілізованими засудженими встановили адміністративний нагляд на один рік. За це відповідатимуть командири відповідних військових частин.

"Серед обмежень — заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира", — зазначили у суді.

Мобілізація засуджених: де вони будуть служити

Засуджені українці, які вирішили мобілізуватись, служитимуть виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах.

Нагадаємо, 21 травня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька інформувала, що надійшло вже понад три тисячі заяв від засуджених щодо мобілізації.

22 травня у Хмельницькому міськрайонному суді повідомляли, що підтримали мобілізацію двох засуджених. Чоловіків 2000 та 1981 років народження ув’язнили ще до повномасштабної війни за крадіжки. Зазначалось, що засуджені придатні до служби за станом здоров’я, пройшли професійно-психологічний відбір та мають достатню фізичну підготовку.