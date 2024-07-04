В Україні 5,5 тисяч ув'язнених захотіли мобілізуватись в ЗСУ: ЗМІ дізнались деталі

31-річний українець вирішив мобілізуватись до лав ЗСУ, хоч йому лишалось кілька днів до завершення терміну, розповіли журналісти. Спершу він вагався, але його переконав рекрутер однієї зі штурмових бригад.

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Чоловіки, які перебувають в українських в'язницях, мобілізуються до лав ЗСУ, щоб їм не було соромно говорити про місце, де вони перебували під час війни. Перед тим, як опинитись у штурмових бригадах, вони отримують умовно-дострокове звільнення та проходять медкомісію. Про те, як в Україні відбувається призов засуджених за різні злочини, розповіло видання Le Monde.

Журналісти видання поспілкувались із кількома українцями, які опинились в колонії за крадіжки, дезертирства, торгівлю наркотиками й убивства, а потім вирішили піти в армію. У статті звернули увагу на мотивацію, яка примусила цих людей мобілізуватись. Один з них пояснив, що не хоче в тюрмі ховатись від війни. Інший співрозмовник журналістів — начальник Дрогобицької виправної колонії №21 Олександр Купець. Він розповів, що 860 його підопічних погодились мобілізуватись і вже пройшли військову підготовку. Ще дев'ять — готуються.

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"Відчуваю себе Пригожиним": комбат про процес мобілізації ув'язнених до 3-ї штурмової бригади

У статті навели статистичні дані щодо процесу мобілізації ув'язнених:

висловили бажання — 5 500 ос.;

з них отримали дозвіл — 3 467 ос.

Є обмеження по віку (до 57 років), також чоловіків оглядають лікарі. Служба — лише після суду, який ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення. Пройшли військову підготовку у спеціальному навчальному центрі — 3 274 ос., написали журналісти.

Мобілізація ув'язнених — історія одного українця

Один з ув'язнених, який вирішив з Дрогобицької колонії піти в армію — 31-річний Андрій Липський, розповіло видання Le Monde. Як з'ясувалось, Андрій відбував п'ять років за крадіжку металу, раніше мав досвід військової служби. Українцю залишалось перебувати в колонії кілька днів, але він вирішив мобілізуватись. З його слів, спершу він непокоївся, але потім почув розповідь представника штурмової бригади, який завітав у колонію. Врешті, чоловік отримав необхідну інформацію і вирішив мобілізуватись, розповідається у статті.

"Якщо одного разу мене запитають, де я був під час війни, я не хочу відповідати, що я переховувався у в’язниці", — пояснив чоловік.

Ув'язнені, ідучи в армію, укладають безстроковий контракт, додали журналісти. Вони воюють у спеціальних підрозділах, поруч з такими ж, як вони — ексув'язненими.

Зазначимо, у РФ, починаючи з літа 2022 року, укладають контракти з ув'язненими. Першим таку ідею взявся втілювати у життя нині загиблий власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Росіянин обіцяв засудженим, що вони провоюють пів року, а потім можуть бути вільні, причому з них знімуть судимість. Фокус розповідав про подальшу долю цих людей: їх кидали на так звані "м'ясні штурми", наприклад, під Бахмутом. Орієнтовна кількість загиблих ексув'язнених — приблизно 30 тис., писали ЗМІ.

В Україні у травні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про можливість мобілізації засуджених. У законі вказувалось, що в ЗСУ не візьмуть осіб, покараних за тяжкі злочини. За різними оцінками, кількість таких добровольців оцінювали між 4,5 тис. до 20 тис.

Нагадуємо, 25 червня у медіа повідомили про начебто втечу кількох засуджених з навчального центру у Чернігівській області. 2 липня в Офісі генпрокурора повідомили, яку кількість українців звільнили з колоній, щоб вони пішли в армію.