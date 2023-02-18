"Вкидають у м'ясорубку": ПВК "Вагнер" втратила в Україні 30 000 людей, — США

За словами Джона Кірбі, у ПВК "Вагнер" звертаються з новобранцями так само як із засудженими. Вони використовують їх як гарматне м'ясо, відправляючи в м'ясорубку, не замислюючись про втрати.

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З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія в Україну ПВК "Вагнер" втратила понад 30 000 осіб. Серед них і 9000 було вбито з середини. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN.

Повідомляється, що близько 90% убитих у грудні було завербовано з російських в'язниць. Так, ПВК значною мірою покладалася на засуджених, поповнюючи свої лави.

"Немає жодних ознак ослаблення", — сказав Кірбі.

За його словами, до ПВК "Вагнер" звертаються з новобранцями так само як із засудженими. Вони використовують їх як гарматне м'ясо, відправляючи в м'ясорубку, не замислюючись про втрати. Новобранці не отримують достатньої підготовки та спорядження.

Кірбі сказав, що Росія досягла "поступових успіхів" у місті Бахмут та навколо нього, оскільки бойові дії посилилися за останні кілька днів. Він сказав, що США не можуть передбачити, чи російські сили зможуть прорвати оборону українських захисників.

За словами представника Ради нацбезпеки США, місто не має "реальної стратегічної цінності". Україна збереже свої сильні оборонні рубежі у ширшому регіоні Донбасу.

Ще повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру "вагнерівцю" з Білорусі. Доброволець із Білорусі також розповів співробітникам СБУ про каторги з боку ПВК "Вагнер" та про регулярні позбавлення зарплат за непослух.

Також Фокус писав, що "вагнерівці" психонули та вилаяли Міноборони РФ. Найманці ПВК "Вагнер" скаржаться, що Міноборони РФ гальмує постачання їм артилерійських боєприпасів, через що вони зазнають величезних втрат.

Також повідомлялося, що росіяни видали тіла своїх убитих солдатів за воїнів ЗСУ. Переконання російських пропагандистів, що тіла в ангарі належать українським захисникам, ненароком розбив голова ПВК "Вагнер", що з'являвся в тому ж приміщенні.