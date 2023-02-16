Цех вщент забитий трунами: росіяни видали тіла своїх вбитих солдатів за воїнів ЗСУ (відео)

Переконування російських пропагандистів, що тіла в ангарі належать українським захисникам, ненароком розбив очільник ПВК "Вагнер", який з'являвся у тому ж приміщенні.

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В мережі з'явилося відео приміщення, в якому розмістили сотні трун з тілами. Після публікації кадрів російські пропагандисти заходилися один поперед одного переконувати, що тіла належать бійцям ЗСУ. Цю інформацію спростував підполковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, тіла в ангарі не належать українським захисникам.

На кадрах, які зафільмували очевидці, видно захоплене окупантами просторе промислове приміщення, яке вщент забите дерев'яними трунами з чорними пакетами. Їх збивають люди, марковані білими пов'язками, що свідчить про приналежність до російської сторони, оскільки саме їхні солдати мають такі розпізнавальні знаки. В трунах є тіла теж із білими пов'язками.

І зрештою "родзинкою на торті", яка спростовує інформацію, що тіла належать українським захисникам, стало нещодавнє відео, яке зафільмували російські пропагандисти. Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин кілька днів тому давав у цьому приміщенні інтерв'ю.

Тож користувачі мережі припустили, що тіла в трунах належать вбитим "вагнерівцям".

Раніше Фокус повідомляв, що жителі окупованого Луганська знайшли за містом 42 свіжі могили, в яких можуть бути поховані найманці ПВК "Вагнер", які воювали в Україні. У відкритих джерелах журналісти ВВС знайшли згадки про 37 чоловіків, чиї імена та дати народження збігаються із зазначеними на надгробках.

У Мережі з'явилося відео за участю засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та найманця, якого нібито стратили кувалдою свої ж. Пригожин розповів, що його боєць спеціально потрапив у полон, щоб зібрати дані для ПВК.