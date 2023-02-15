Страта "вагнерівця": Пригожин розповів, що його найманець виконував у полоні завдання (відео)

За словами керівника ПВК, Дмитро Якущенко навмисне потрапив у полон, щоб зібрати важливу інформацію і потім передати її росіянам. Пригожин підтвердив, що найманець повернувся до Росії внаслідок обміну військовополоненими.

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У мережі з'явилося відео за участю засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та найманця організації колишнього в'язня Дмитра Якущенка. На початку ролика Пригожин розповів, що Якущенко спеціально потрапив у полон, отримавши завдання, де збирав якісь важливі дані, які після звільнення передав ПВК.

Пригожин розповів, що Якущенко потрапив у полон, бо виконував бойове завдання і нібито "заблукав". У полоні він говорив так, як йому наказали, щоб залишитися живим і виконати своє завдання.

"Була команда, якщо тебе беруть у полон — дивись уважно, запам'ятай дорогу, куди йшов і де яка техніка стоїть. Він повернувся з полону і приніс велику кількість корисної інформації", — сказав Пригожин, уточнивши, що найманець повернувся до Росії внаслідок обміну військовополоненими.

Сам "вагнерівець" також поділився подробицями того, за яких умов він перебував і як з ним поводилися українці. Він стверджує, що у полоні українські військові нібито ставилися до нього жорстко, били, катували та змушували говорити їм те, що хотіли від нього почути.

"Тому те, що я наговорив на відео, вони в принципі від мене хотіли це почути. Для чого я це говорив? Для того, щоб залишитися живим, тому що були погрози. Говорили, що це відео покажуть в інтернеті…у мене є мати, яка може переживати", — сказав Якущенко.

Водночас "вагнерівець" додав, що в полоні він нібито чув акцент, на якому зміг визначити, що більшість із тих, хто його допитував, були іноземцями. Вони погрожували найманцю стратою та обіцяли її опублікувати в інтернеті.

"Погрози різні звучали, що розпилять, що розріжуть. І це все викинуть в інтернет, щоб побачили рідні та близькі", — сказав найманець, після чого додав, що продовжить воювати в ПВК "Вагнер".

Це вже друге відео, опубліковане ПВК "Вагнер", на якому Якущенка зображено живим, але коли його знято, не уточнюється. Нагадаємо, 13 лютого телеграм-канали, пов'язані з приватною військовою компанією, поширили відео "страти" Якущенка кувалдою.

Але пізніше опублікували інше відео, де колишній зек розповів, що "вагнерівці" його помилували, оскільки він приніс із полону багато важливої інформації.