Казнь "вагнеровца": Пригожин рассказал, что его наемник выполнял в плену задание (видео)

По словам руководителя ЧВК, Дмитрий Якущенко умышленно попал в плен, чтобы собрать важную информацию и затем передать ее россиянам. Пригожин подтвердил, что наемник вернулся в Россию в результате обмена военнопленными.

Related video

В сети появилось видео с участием основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и наемника организации бывшего заключенного Дмитрия Якущенко. В начале ролика Пригожин рассказал, что Якущенко специально попал в плен, получив задание, где собирал некие важные данные, которые после освобождения передал ЧВК.

Пригожин рассказал, что Якущенко попал в плен, потому что выполнял боевую задачу и якобы "заблудился". В плену он говорил так, как ему было приказано, чтобы остаться в живых и выполнить свое задание.

"Была команда, если тебя берут в плен — смотри в оба, запоминай дорогу, куда шел и где какая техника где стоит. Он вернулся из плена и принес большое количество полезной информации", — сказал Пригожин, уточнив, что наемник вернулся в Россию в результате обмена военнопленными.

Сам "вагнеровец" также поделился подробностями того, в каких условиях он находился, и как с ним обращались украинцы. Он утверждает, что в плену украинские военные якобы относились к нему жестко, избивали, пытали и заставляли говорить им то, что хотели от него услышать.

"Поэтому то, что я наговорил на видео, они в принципе от меня хотели это услышать. Для чего я это говорил? Для того чтобы остаться в живых, потому что были угрозы. Говорили, что это видео покажут в интернете… у меня есть мать, которая может переживать", — сказал Якущенко.

При этом "вагнеровец" добавил, что в плену он якобы слышал акцент по которому смог определить, что большинство из тех, кто его допрашивал были иностранцами. Они угрожали наемнику казнью и обещали ее опубликовать в интернете.

"Угрозы разные звучали, что распилят, что разрежут. И это все выкинут в интернет, чтобы увидели родные и близкие", — сказал наемник, после чего добавил, что продолжит воевать в ЧВК "Вагнер".

Это уже второе видео, опубликованное ЧВК Вагнера, на котором Якущенко запечатлен живым, но когда оно было снято не уточняется. Напомним, 13 февраля телеграм-каналы, связанные с частной военной компанией, распространили видео "казни" Якущенко кувалдой.

Но позже было опубликовано другое видео, где бывший зэк рассказал, что "вагнеровцы" его помиловали, так как он принес из плена много важной информации.