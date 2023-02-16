Цех полностью забит гробами: россияне выдали тела своих убитых солдат за воинов ВСУ (видео)

Убеждение российских пропагандистов, что тела в ангаре принадлежат украинским защитникам, нечаянно разбил появлявшийся в том же помещении глава ЧВК "Вагнер".

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В сети появилось видео помещения, в котором разместили сотни гробов с телами. После публикации кадров российские пропагандисты принялись убеждать, что тела принадлежат бойцам ВСУ. Эту информацию опроверг подполковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, тела в ангаре не принадлежат украинским защитникам.

На кадрах, запечатленных очевидцами, видно захваченное оккупантами просторное промышленное помещение, забитое до основания деревянными гробами с черными пакетами. Их сбивают люди, маркированные белыми повязками, что свидетельствует о принадлежности к российской стороне, поскольку именно у их солдат есть такие опознавательные знаки. В гробах есть тела тоже с белыми повязками.

И в конце концов "изюминкой на торте", опровергающей информацию, что тела принадлежат украинским защитникам, стало недавнее видео, снятое российскими пропагандистами. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин несколько дней назад давал в этом помещении интервью.

Так что пользователи сети предположили, что тела в гробах принадлежат убитым "вагнеровцам".

Ранее Фокус сообщал, что жители оккупированного Луганска нашли за городом 42 свежих могилы, в которых могут быть похоронены воевавшие в Украине наемники ППК "Вагнер". В открытых источниках журналисты BBC нашли упоминания о 37 мужчинах, чьи имена и даты рождения совпадают с указанными на надгробиях.

В Сети появилось видео с участием основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и наемника, которого якобы казнили кувалдой же. Пригожин рассказал, что его боец специально попал в плен, чтобы собрать данные для НДС.