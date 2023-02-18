"Бросают в мясорубку": ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине 30 000 человек, — США

По словам Джона Кирби, в ЧВК "Вагнер" обращаются с новобранцами так же, как с осужденными. Они используют их как пушечное мясо, отправляя в мясорубку, не задумываясь о потерях.

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С момента начала полномасштабного вторжения Россия в Украину ЧВК "Вагнер" потеряла более 30 000 человек. Среди них и 9000 были убиты с середины. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

Сообщается, что около 90% убитых в декабре были завербованы из российских тюрем. Так, ЧВК в значительной степени полагалась на осужденных, пополняя свои ряды.

"Нет никаких признаков ослабления", — сказал Кирби.

По его словам, в ЧВК "Вагнер" обращаются с новобранцами так же, как с осужденными. Они используют их как пушечное мясо, отправляя в мясорубку, не задумываясь о потерях. Новобранцы не получают достаточной подготовки и обмундирования.

Кирби сказал, что Россия добилась "постепенных успехов" в городе Бахмут и вокруг него, поскольку боевые действия усилились за последние несколько дней. Он сказал, что США не могут предсказать, смогут ли российские силы прорвать оборону украинских защитников.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, город не имеет "реальной стратегической ценности". Украина сохранит свои сильные оборонительные рубежи в более широком регионе Донбасса.

Еще сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении "вагнеровцу" из Беларуси. Доброволец из Беларуси также рассказал сотрудникам СБУ о каторгах со стороны ЧВК "Вагнер" и о регулярных лишениях зарплат за непослушание.

Также Фокус писал, что "вагнеровцы" психонули и обругали Минобороны РФ. Наемники ЧВК "Вагнер" жалуются, что Минобороны РФ тормозит поставку им артиллерийских боеприпасов, из-за чего они несут огромные потери.

Также сообщалось, что россияне выдали тела своих убитых солдат за воинов ВСУ. Убеждение российских пропагандистов, что тела в ангаре принадлежат украинским защитникам, нечаянно разбил появлявшийся в том же помещении глава ЧВК "Вагнер".