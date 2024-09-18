Здорові, як лосі: чи допоможе мобілізація військових пенсіонерів посилити військо

Якщо раніше військовий пенсіонер, маючи пільги, міг влаштуватись на іншу роботу, то тепер його можуть мобілізувати. При чому у них зберігається пенсія та додається грошове забезпечення.

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Відповідно до нового законодавства щодо посилення мобілізаційного законодавства тепер на військову службу можна призивати пенсіонерів усіх силових структур — раніше це вони виходили на відпочинок у 45 років. Тому мобілізаційні резерви країни значно покращилися, розповідає OBOZ.UA.

Військові та інші силовики зазвичай починають кар'єру у 17 років та виходять на пенсію після 25 років — в середньому це відбувається в 43 роки. При цьому вони мають певні пільги та влаштовуються на іншу роботу.

Військові пенсіонери завжди стояли на загальному військовому обліку, а от в інших силовиків (СБУ, МВС) був власний облік. Тепер цьому покладено край.

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначає, що жодних проблем із мобілізацією військових пенсіонерів та пенсіонерів силових структур немає. Вони підлягають мобілізації на загальних засадах до досягнення 60-річного віку. Після набуття чинності ухваленого нами закону про мобілізацію пенсіонерів силових структур знімають зі спеціального обліку. Тоді вони стають на загальний військовий облік і до 60 років також підлягають мобілізації на загальних підставах..

"Пенсіонери силових структур, як правило, здорові, як лосі. Ну принаймні у 45 років. Перебувають у гарній фізичній формі, мають певні бойові навички, а іноді й унікальні військово-облікові спеціальності. Це серйозний мобілізаційний резерв, і те, що їх раніше, від початку великої війни, не призивали – це неподобство", – зазначає екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Грошове забезпечення у разі мобілізації пенсіонерів військових та силових структур.

Станом на І квартал 2024 року в Україні близько 217,5 тисяч пенсіонерів військових та силових структур віком до 60 років. До речі, середній вік виходу на пенсію торік становив 51,1 року. Середній розмір пенсії станом на 1 березня 2024 року становить 12 309 гривень.

"У разі мобілізації пенсіонерів військових та силових структур пенсія їм зберігається. І плюс, звісно ж, грошове забезпечення", – розповідає Федір Веніславський.

В ТЦК та СП добре ставляться до такої ідеї.

"Ставлюся повністю позитивно. Якщо здоров'я дозволяє – чому ні? Держава їх навчала, вкладала гроші. Цивільні ровесники можуть служити до 60 років, а силовики що не люди?" , — зазначає співробітник одного з обласних військкоматів.

Раніше ми писали, що нових бійців готують за 1,5-2 місяці й одразу відправляють на передову. А от на Покровський напрямок прибувають мобілізовані солдати переважно середнього віку, ті, хто не зміг "порішати".