Спочатку записали відео: ЗС РФ стратили чотирьох полонених поблизу Селидового, — прокуратура

Ворог провів штурм та захопив позиції, які тримала Нацгвардія. Згодом знайшли тіла чотирьох українських бійців.

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Російські окупанти вчинили воєнний злочин, вбивши чотирьох військовополонених в районі міста Селидове у Донецькій області. Про це 24 жовтня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними відомства, 6 жовтня четверо бійців Нацгвардії виконували службово-бойові завдання на позиціях поблизу Селидового. Приблизно о 13:00 ЗС РФ розпочали штурм укріплень, ворогу вдалося захопити оборонців у полон.

Допит беззбройних нацгвардійців російські окупанти записали на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції. В результаті пошуків були виявлені тіла вбитих нацгвардійців.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголосили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці розпочали розслідування у справі про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомляли про розстріл в районі Селидового двох військовополонених. Захисників захопили у полон 18 жовтня та деякий час утримували беззбройними, притиснувши обличчя до землі.

18 жовтня в Офісі генпрокурора інформували, що на Бахмутському напрямку російські окупанти розстріляли беззбройного пораненого бійця ЗСУ.