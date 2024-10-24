Сначала записали видео: ВС РФ казнили четырех пленных вблизи Селидово, — прокуратура

Враг провел штурм и захватил позиции, которые держала Нацгвардия. Впоследствии нашли тела четырех украинских бойцов.

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Российские оккупанты совершили военное преступление, убив четырех военнопленных в районе города Селидово в Донецкой области. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным ведомства, 6 октября четверо бойцов Нацгвардии выполняли служебно-боевые задачи на позициях вблизи Селидово. Примерно в 13:00 ВС РФ начали штурм укреплений, врагу удалось захватить защитников в плен.

Допрос безоружных нацгвардейцев российские оккупанты записали на видео. На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции. В результате поисков были обнаружены тела убитых нацгвардейцев.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители начали расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора сообщали о расстреле в районе Селидово двух военнопленных. Защитников захватили в плен 18 октября и некоторое время удерживали безоружными, прижав лица к земле.

18 октября в Офисе генпрокурора информировали, что на Бахмутском направлении российские оккупанты расстреляли безоружного раненого бойца ВСУ.