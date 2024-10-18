Вероятно, был ранен: оккупанты расстреляли безоружного бойца ВСУ, — прокуратура (фото)

Правоохранители выяснили, что это произошло в поселке Нью-Йорк. Враг грубо нарушил Женевские конвенции.

Related video

ВС РФ расстреляли украинского воина на Бахмутском направлении. Об этом 18 октября сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Оперативные данные свидетельствуют о том, что военный ВСУ, вероятно, получил ранение, выполняя боевое задание в Бахмутском районе Донецкой области. Впоследствии здание взяли под контроль захватчики, а бойца захватили в плен.

Однако шанса дожить до обмена враг украинцу не предоставил. Безоружного военнослужащего, который лежал на земле, расстреляли. По данным прокуратуры, это произошло примерно в 10:00 6 сентября вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.

Фото, обнародованное правоохранителями Фото: Донецкая областная прокуратура

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители начали расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

На момент публикации материала омбудсмен Дмитрий Лубинец не комментировал ситуацию.

Напомним, 18 октября аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ продвинулись на двух направлениях в Донецкой области.

В 79 ОДШБр 18 октября заявили, что десантники отбили вражеский штурм и пополнили потери России. Оккупанты отправились в наступление с 33 единицами бронетехники, и половину из них превратили в металлолом или повредили защитники.