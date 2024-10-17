ВСУ сократили серую зону в Харьковской области, а ВС РФ продвинулись на Донбассе, — DeepState
По данным командования, на Покровском направлении россияне потеряли 155 человек личного состава ликвидированными и ранеными. Также потеряно большое количество военной техники, включая танк и минометы.
Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. Об этом 17 октября сообщают аналитики DeepState.Важно
Таким образом, на карте боевых действий сократилась серая зона в Харьковской области.
ВС РФ продвинулись на Донбассе
Согласно данным OSINT-аналитиков, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе следующих населенных пунктов в Донецкой области:
- поселок Нью-Йорк;
- село Катериновка;
- город Селидово;
- село Новоселидовка.
Ситуация на фронте
Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВС Украины от 16 октября, на Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Силы обороны отразили девять наступательных и штурмовых действий врага. ВСУ принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. ВС РФ на этом направлении потеряли 155 человек личного состава, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.
Напомним, 16 октября OSINT-аналитики сообщали об оккупации поселка Островское Покровского района Донецкой области. Захват населенного пункта позволил россиянам выйти к реке Вовча, в русле которой расположены Карловское и Кураховское водохранилища.