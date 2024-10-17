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ВСУ сократили серую зону в Харьковской области, а ВС РФ продвинулись на Донбассе, — DeepState

всу украинская армия
Фото: Генштаб ВСУ | ВСУ продвинулись в Харьковской области

По данным командования, на Покровском направлении россияне потеряли 155 человек личного состава ликвидированными и ранеными. Также потеряно большое количество военной техники, включая танк и минометы.

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Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. Об этом 17 октября сообщают аналитики DeepState.

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Таким образом, на карте боевых действий сократилась серая зона в Харьковской области.

Липцы, Липцы карта, Липцы DeepState Fullscreen
Ситуация в районе Липцов по версии OSINT-аналитиков
Фото: deepstatemap.live

ВС РФ продвинулись на Донбассе

Согласно данным OSINT-аналитиков, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе следующих населенных пунктов в Донецкой области:

  • поселок Нью-Йорк;
  • село Катериновка;
  • город Селидово;
  • село Новоселидовка.
нью-йорк карта Fullscreen
Ситуация в районе Нью-Йорка по версии OSINT-аналитиков
Фото: deepstatemap.live
катериновка карта Fullscreen
Ситуация в районе Катериновки
Фото: deepstatemap.live
селидово карта Fullscreen
ВС РФ продвинулись в районе города Селидово
Фото: deepstatemap.live
новоселидовка карта Fullscreen
Ситуация в районе Новоселидовки

Ситуация на фронте

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВС Украины от 16 октября, на Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Силы обороны отразили девять наступательных и штурмовых действий врага. ВСУ принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. ВС РФ на этом направлении потеряли 155 человек личного состава, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.

Напомним, 16 октября OSINT-аналитики сообщали об оккупации поселка Островское Покровского района Донецкой области. Захват населенного пункта позволил россиянам выйти к реке Вовча, в русле которой расположены Карловское и Кураховское водохранилища.