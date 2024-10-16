Угроза с юга: ВС РФ готовятся прорвать оборону в районе Работино, — ОГВ "Таврия"

По словам спикера группировки Владислава Волошина, формирование российских ударных групп не проводится путем привлечения резервов, а штурмовые подразделения ВС РФ комплектуются имеющейся живой силой.

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На всем Южном направлении для украинских защитников сложилась непростая ситуация. Особенно горячими участками фронта стали позиции на линии боевого соприкосновения от Приютного до Великой Новоселки, а также вблизи Орехова и Гуляйполя. Кроме того, Вооруженные силы РФ в районе населенного пункта Работино формируют штурмовые подразделения с целью активизации боевых действий. Об этом рассказал представитель ОГВ "Таврия" Владислав Волошин.

На этих участках российские силы продолжают предпринимать попытки штурмовых действий, особенно после перегруппировки войск, которая последовала за их успехами в районе Угледара. По словам, Волошина российские войска продолжают наносить ракетные и авиационные удары, а также активно используют беспилотные летательные аппараты.

"Отдельно я хотел бы выделить Херсонское направление. В устье Днепра враг пытается взять под контроль острова и постоянно ведет обстрелы и наносит удары по Херсону и прибрежным населенным пунктам", — сказал спикер группировки.

Волошин отметил, что противник перебрасывает личный состав штурмовых групп на передовые позиции Херсонского направления. В то же время формирование российских ударных групп не проводится путем привлечения резервов, то есть противник комплектует штурмовые подразделения из тех солдат, которые уже находятся на ЛБС.

"В каждом из таких соединений есть свои штурмовые группы. Личный состав этих штурмовых групп они перебрасывают на передовые позиции для того, чтобы начинать штурмовые действия малыми группами пехоты. Речи о том, что формируются большие наступательные соединения не идет", — подчеркнул спикер.

Динамика продвижения ВС РФ на Южном фронте

Карта боевых действий на Южном направлении. 16 сентября Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Южном направлении. 16 октября Фото: deepstatemap.live

Отметим, что согласно данным ресурса DeepState, за прошедший месяц ситуация на Южном направлении существенно не изменилась. Динамика продвижения противника на отдельных участках фронта свидетельствует о незначительном продвижении ВС РФ в районе Работино и Великой Новоселки, где несмотря на давление противника Силы обороны продолжают удерживать позиции.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Кураховском направлении 15 октября ВС РФ пытались 40 раз прорвать оборону украинских войск. В то же время противнику удалось оккупировать поселок Островское Покровского района Донецкой области.