ЗСУ скоротили сіру зону в Харківській області, а ЗС РФ просунулися на Донбасі, — DeepState
За даними командування, на Покровському напрямку росіяни втратили 155 осіб особового складу ліквідованими та пораненими. Також втрачено велику кількість військової техніки, включно з танком і мінометами.
Збройні сили України просунулися в районі села Липці Харківської області. Про це 17 жовтня повідомляють аналітики DeepState.Важливо
Таким чином, на карті бойових дій скоротилася сіра зона в Харківській області.
ЗС РФ просунулися на Донбасі
Згідно з даними OSINT-аналітиків, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі таких населених пунктів у Донецькій області:
- селище Нью-Йорк;
- село Катеринівка;
- місто Селидове;
- село Новоселидівка.
Ситуація на фронті
Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗС України від 16 жовтня, на Покровському напрямку від початку доби в районах населених пунктів Луч, Крутий Яр і Селидове точилися бої. Сили оборони відбили дев'ять наступальних і штурмових дій ворога. ЗСУ вживають заходів щодо утримання визначених рубежів і позицій. ЗС РФ на цьому напрямку втратили 155 осіб особового складу, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки. Крім того, БМП і два міномети було значно пошкоджено.
Нагадаємо, 16 жовтня OSINT-аналітики повідомляли про окупацію селища Острівське Покровського району Донецької області. Захоплення населеного пункту дало змогу росіянам вийти до річки Вовча, у руслі якої розташовані Карлівське та Курахівське водосховища.