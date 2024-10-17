ЗСУ скоротили сіру зону в Харківській області, а ЗС РФ просунулися на Донбасі, — DeepState

За даними командування, на Покровському напрямку росіяни втратили 155 осіб особового складу ліквідованими та пораненими. Також втрачено велику кількість військової техніки, включно з танком і мінометами.

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Збройні сили України просунулися в районі села Липці Харківської області. Про це 17 жовтня повідомляють аналітики DeepState.

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Загроза з півдня: ЗС РФ готуються до штурмових дій у районі Работиного, — ОУВ "Таврія"

Таким чином, на карті бойових дій скоротилася сіра зона в Харківській області.

Ситуація в районі Липців за версією OSINT-аналітиків Фото: deepstatemap.live

ЗС РФ просунулися на Донбасі

Згідно з даними OSINT-аналітиків, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі таких населених пунктів у Донецькій області:

селище Нью-Йорк;

село Катеринівка;

місто Селидове;

село Новоселидівка.

Ситуація в районі Нью-Йорка за версією OSINT-аналітиків Фото: deepstatemap.live

Ситуація в районі Катеринівки Фото: deepstatemap.live

ЗС РФ просунулися в районі міста Селидове Фото: deepstatemap.live

Ситуація в районі Новоселидівки

Ситуація на фронті

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗС України від 16 жовтня, на Покровському напрямку від початку доби в районах населених пунктів Луч, Крутий Яр і Селидове точилися бої. Сили оборони відбили дев'ять наступальних і штурмових дій ворога. ЗСУ вживають заходів щодо утримання визначених рубежів і позицій. ЗС РФ на цьому напрямку втратили 155 осіб особового складу, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки. Крім того, БМП і два міномети було значно пошкоджено.

Нагадаємо, 16 жовтня OSINT-аналітики повідомляли про окупацію селища Острівське Покровського району Донецької області. Захоплення населеного пункту дало змогу росіянам вийти до річки Вовча, у руслі якої розташовані Карлівське та Курахівське водосховища.