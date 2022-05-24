Надо в 3 раза больше сил: генерал объяснил, как ВСУ может освободить Херсон (видео)

По словам Дмитрия Марченко, ВСУ было проще воевать с захватчиками, когда те наступали "с колес". Но после оборудования позиций понадобится численное преимущество над врагом.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны освободить Херсон и Снигиревку Николаевской области от росcийских оккупантов. Такое мнение высказал в интервью изданию "НикВести" генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной агрессии России.

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Вначале наступления на этих участках потеряли тактическое время, поэтому армия РФ успела зайти в населенные пункты и обосноваться, заявил генерал-майор.

ВСУ было проще воевать с захватчиками, когда они наступали "с колес". Но после оборудования позиций надо иметь сил и средств в 3 раза больше, чем у врага, продолжил Марченко.

"Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", — пояснил военный.

[ + – ] В Херсное было потеряно тактическое время, говорит Марченко Фото: Скриншот

Говоря о сложности освобождения оккупированных городов, он рассказал о принципе ВСУ не стрелять по мирным населенным пунктам, поскольку это опасно для их жителей.

В первые дни войны ВС РФ выходили на дороги, но потом начали прятаться по селам. ВСУ в село не стреляют, потому что там люди.

"Был такой случай: глава ОТГ позвонил, сказал: "Все, там людей нет, там куча танков, можете сносить с лица земли это село". Потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. Всех людей, которые сидели в подвалах, русские повыгоняли наверх, сами попрятались в них", — рассказал Марченко.

Российским захватчикам, по его оценке, нужно было показать картинку того, что "украинцы уничтожают друг друга".

"У нас принципиально — если в селе 3-4 семьи, мы по селу не бьем. Это усложняло наше сопротивление и порядок ведения боевых действий, очень сильно усложняло, но это наши принципы", — заключил военный.

Напомним, что оккупационные власти Херсонской области ввели с 23 мая в оборот рубли, они ходят наряду с гривной.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким 14 мая призвал жителей оккупированного Херсона не сомневаться в освобождении города.