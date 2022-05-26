Росію треба виснажити: Подоляк сказав, коли ЗСУ звільнять південь України

За словами радника голови ОП, визволення південних територій — питання не одного дня, але й не року. Український прапор замайорить над Херсоном швидше, ніж це можна уявити.

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Російські окупанти активно формують у жителів півдня України думку, що держава нібито покинула їх, а "російський мир" прийшов надовго. Про це написав у Telegram-канал радник голови Офісу Президента України (ОП) Михайло Подоляк.

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Радник назвав цю тактику "повним абсурдом і класичною психологічною операцією РФ" з метою викликати почуття смути та великої образи нібито покинутих. Наступним кроком, на його думку, стане перетворення образи на "гнів ображених".

"Щойно Росія виснажиться і втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил — південь нашої країни обов'язково звільнять", — додав Подоляк.

[ + – ] Окупанти заїхали до Херсона на початку війни

Звільнити південну частину країни за короткий час не вдасться, наголосив він.

Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову замайорить над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити.

Вся політико-дипломатична машина України працює над наданням Україні достатньої кількості зброї, щоб ЗСУ змогли звільнити тимчасово захоплені ЗС РФ території, додав Подоляк.

Воєнна машина, за його словами, стримує наступи ворога на сході. Москва кидає на фронт усе, що має, але час на боці Києва, вважає радник голови ОП.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, ЗС РФ вибудовують третю лінію оборони на захоплених південних територіях України. З початку березня там укріплюють оборонні позиції.

25 травня стало відомо, що в Мелітополі загарбники поповнюють запаси військової техніки старими танками Т-62, їх зняли зі зберігання в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Армія РФ почала обстріл по всій лінії фронту, зіткнення з ворогом зараз йдуть максимально інтенсивно, говорили в Міністерстві оборони України.