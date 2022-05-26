Війська РФ провалили атаки на Сєвєродонецьк та Авдіївку, – Генштаб ЗСУ (відео)

Українських військових на Донбасі обстрілюють із мінометів та артилерії. В Бєлгородській та Воронезькій областях командування окупантів готує резерви для відновлення наступу.

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Війська Росії на Донецькому напрямку завдають по ЗСУ ракетних ударів і нарощують авіаційну підтримку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

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Найгарячішою точкою, за даними Генштабу, є схід України. ЗС РФ кинули зусилля на обстріл ЗСУ та стримування просування на Харківському та Слов'янському напрямках.

Щоб з'ясувати точність позицій українських військових, загарбники запускають безпілотники "Орлан-10", мінують маршрути можливого висунення підрозділів Сил оборони України. На території Бєлгородської та Воронезької областей противник готує резерви з метою подальшого відновлення наступу.

[ + – ] Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Війна з РФ — бойові дії на сході України

Війська РФ на Донецькому напрямку завдають по ЗСУ ракетних ударів, нарощують авіаційну підтримку та посилюють позиції резервними підрозділами.

На Лиманському напрямі зусилля окупантів кинуті на вогневе ураження в районах Озерного та на південь від Лимана. За даними українських військових, провальний наступ ведуть на Сєвєродонецьк та Борівське.

Частковий успіх загарбники мали біля населеного пункту Устинівка, для порушення логістичного повідомлення та недопущення маневру ЗСУ вони завдавали ударів по мостових переправах.

Російські окупанти ведуть наступ на населені пункти Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівку на Бахмутському напрямку. Там вони успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. В напрямах Покровського та Клинового ЗС РФ отримали контроль над селом Мідна Руда.

Ворожі війська намагалися відновити наступ на Авдіївському напрямку. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було, позиції ЗСУ обстрілювали з мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

Південь та північ України — хід війни

Активних бойових дій на Південнобузькому напрямку не було, там тривали обстріл ЗСУ. Російські інженерні підрозділи мінували узбережжя Каховського водосховища.

На території Придністровського регіону Молдови знижено рівень терористичної небезпеки, особовий склад російських військ несе службу в посиленому режимі.

[ + – ] Раніше у Придністров'ї зводили на вулицях блокпости Фото: trump-elections

На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області, тривають тактичні навчання підрозділів Сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони збройних сил Білорусі.

На Сіверському напрямку ЗС РФ обладнають позиції у прикордонних районах Брянської області. Триває обстріл з мінометів та ствольної артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

Нагадаємо, що в Офісі Президента України називали умови звільнення півдня України — для цього ЗСУ мають накопичити достатньо сил, а РФ — втратити наступальний потенціал.

Фокус раніше писав, як ЗСУ змогли розбити ворога на річці Сіверський Донець, чималу роль у цьому відіграли американські гаубиці M777.

За оцінками Міноборони України, ситуація на фронті в майбутньому може загостритися, зараз бойові дії йдуть із максимальною інтенсивністю.