"Секунда — і нас засипало": ЗС РФ ударили ракетами по житлових кварталах Харкова (фото, відео)

Російські снаряди летіли в медкомплекс, гаражі й іншу цивільну інфраструктуру. Один із постраждалих сказав, що відразу після повітряної тривоги у його житло влучила ракета, стіни будинку опинилися у спальні.

Російські військові вночі завдали ракетних ударів по житлових районах Немишлянського та Холодногірського районів Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Окупанти били виключно по цивільній інфраструктурі, що свідчить про терор проти мирного населення, наголосив він.

Через обстріл горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі та гаражі. Приблизно о 23:00 годині російська ракета влучила в двоповерхову будівлю Холодногірського району Харкова. Двох харків'ян із травмами госпіталізували.

Після 00:00 у Немишлянському районі ЗС РФ обстріляли лікарню, пошкоджено дах, технічний поверх, операційний на 7 поверсі та перекриття 6-го поверху у рентгенкабінеті. Постраждалих немає, додав Синєгубов.

У місцевих Telegram каналах пишуть про прильоти на мікрорайоні Салтівка. Ракетою знесло квартиру на 9 поверсі, на подвір'ї згоріло кілька машин. Користувачі соцмереж публікують кадри з результатами нічного влучення ракети в медкомплекс.

Мешканець зруйнованого будинку в Холодногірському районі на вулиці Чоботарській Ігор Біденко розповів "Суспільному", що в момент влучення боєприпасу в будинку був тільки він із дружиною Ольгою. Діти й онуки поїхали в Німеччину, а сусіди — до Західної України.

"23:00, ми з дружиною були вдома, у спальні. Повітряна тривога, одна секунда — і нас засипало. Усе. Не встигли нічого, не те щоб відреагувати, — навіть звуку влучення не чули. Повітряна тривога — й одразу цегла на голову упала. Усередині стіни всі залетіли до нас до спальні. Вона на першому поверсі в глибині будинку", — сказав чоловік.

Ольга Біденко каже, що під завалами вони із чоловіком були майже годину.

"Ми не могли самі вибратися, впали дві великі стіни, дерев'яні балки на нас лягли. Зверху впала стеля, нас заблокувало. Чоловік вільною рукою прокопав трохи простору, щоб повітря заходило", — згадала жінка.

Ситуація у Харківській області

У Харківській області, за даними голови ОВА, російські військові обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, гаражі та автомобілі.

Усього за добу по області внаслідок російської агресії 7 людей отримали поранення – 3 у Харкові, 4 – в Ізюмському районі, всіх госпіталізували. У Богодухівському районі загинула 79-річна жінка.

"Найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок. Ворог намагається утримати раніше зайняті позиції. ЗСУ щодня мінусують особовий склад і техніку окупантів. Бійці мотивовані та готові й надалі захищати мешканців Харківщини", – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, що армія Росії вранці 26 червня випустила 14 ракет по Києву та області, через обстріл загорівся 9-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі.

У Новомосковському районі Дніпропетровської області окупанти обстріляли ракетами нафтобазу, атака забрала життя 3 людей.