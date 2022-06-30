"Путін хоче атакувати": у Пентагоні розповіли про ймовірність кінця війни до кінця року

За словами представника Міноборони США Джона Кірбі, зараз Володимир Путін не показує намірів йти на переговори, а хоче досягати своїх військових цілей.

У США хотіли б, щоб війна Росії проти України закінчилася сьогодні, проте глава Кремля Володимир Путін не має намірів зупиняти її. Він хоче досягати своїх військових цілей. Про це розповів представник Міністерства оборони США Джон Кірбі в інтерв'ю американському виданню Bloomberg.

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Під час розмови журналістка наголосила на тому, що президент України Володимир Зеленський хотів би закінчити війну з Росією до кінця року та запитала Кірбі, чи можливий такий варіант подій.

"Ми б хотіли, щоб війна закінчилася сьогодні. І вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильні речі. Але Путін не показує наміру йти на переговори. Він показує наміри, що хоче продовжувати атакувати Україну та досягти військових цілей", — відповів їй представник. Пентагону.

Він також додав, що США продовжуватимуть зміцнювати українську оборону.

Нагадаємо, в американській розвідці заявили, що Путін не відмовився від ідеї захопити більшу частину України. Директорка відомства Авріл Гейнс не заперечує, що Росія може використати кібератаки та ядерну зброю, намагаючись показати свій вплив у глобальному масштабі.

27 червня видання Reuters повідомляло, що Володимир Зеленський звернувся до лідерів G7 і сказав їм, що хоче, щоб війна з Росією закінчилася до кінця цього року, до настання зими. Щоб це сталося, лідерам "Великої сімки" треба постаратися.