Зеленський хоче закінчити війну з Росією до настання зими, — ЗМІ

Бойові дії, за словами президента України, потрібно закінчити цього року. Щоб це сталося, лідерам країн "Великої сімки" треба постаратися.

Президент України Володимир Зеленський бажає, щоб повномасштабна війна з Росією закінчилася до кінця 2022 року. Про це пише агентство Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів Євросоюзу.

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"Зеленський звернувся за допомогою відеозв'язку до лідерів Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США в другий день саміту G7 на півдні Німеччини", — зазначили журналісти.

Оприлюднення слів Зеленського з української сторони наразі немає. Британська газета The Guardian також написала про бажання президента України закінчити бойові дії в зазначений термін.

"Зеленський, мабуть, сказав лідерам G7: він хоче, щоб війна закінчилася до кінця року — до зими", — зазначило видання.

Джерело агентства AFP каже, що Зеленський закликав учасників саміту докласти великих зусиль, щоб покласти край війні до кінця року.

[ + – ] Зеленський просив Захід не знижувати тиск на Москву

Крім цього, український лідер заявив про необхідність жорсткіших заходів. Він попросив Захід не знижувати тиск і посилити санкції проти Москви, повідомила радіостанція ВВС.

У публічному доступі запису виступу президента України перед лідерами G7 поки що немає.

Нагадаємо, що 25 червня глава держави заявив, що російські військові на п'ятий місяць війни влаштували "ракетну показуху", яка нічого не змінить на фронті.

Зеленський напередодні звернувся до білорусів. За його словами, Білорусь втягують у війну з Україною сильніше, ніж у лютому та навесні.